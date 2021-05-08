蔡陽昆，1921年2月28日出生於日治時代嘉義朴子。他的父親蔡超是早期跟隨英國傳道醫療先驅馬雅各醫師的學生黃純仁醫師習醫的台灣子弟，當時尚未有正式的醫學校，所以蔡超在日本時代是取得「限地醫」資格在朴子行醫，深受當地民眾愛戴，成為地方的仕紳。蔡超深知現代醫學的進步和重要，將三個兒子都送往日本學醫，蔡陽昆1946年從日本慶應大學醫學部畢業，返台後先前往宜蘭醫院就職從事外科（當時宜蘭醫院郭章垣也是從慶應大學畢業返台服務的學長，不幸於1947年228時遇難）。在早期，台灣還有很多「甲狀腺腫」俗稱大脖子的病人，蔡陽昆因手術高明為很多病患開刀治療，頗受病患的肯定，而在戰後傳染病蔓延時期，他和郭章垣院長為了蘭陽地區霍亂疫情的控制，奮不顧身全力投入照顧民眾的健康，也深受蘭陽地區民眾的感佩和敬重！

1950年蔡陽昆轉往彰化基督教醫院外科服務，並於1954年獲蘭大弼院長推薦前往英國倫敦大學進修，專攻骨科、整形外科，他在英國學到更進步的知識和技術，拓展了國際視野，覺得是人生最充實的時光，尤其看到外國傳教士充滿服務的愛心，他深受感動。回到彰基後他與中部地區的基督徒醫師如謝緯、黃明輝、林庚申、侯安息、陳耀暄……等同工組成醫療服務團，開始到中部山區及海濱的窮鄉僻壤去做義診，這也是彰基二林分院的前身由來，後來又促成「二林小兒麻痺兒童保育院」的成立。蔡陽昆在彰基服務將近十年做到外科主任，看見彰基的發展已有相當規模而年輕的醫師愈來愈多，他決定讓出機會給後進自己出去開業，並投入更多心力於社會服務事工。

蔡陽昆在彰化開設外科醫院，同時擔任彰化縣醫師公會理事長、彰化仁愛實驗學校校醫、彰化教會太平幼稚園董事長、彰化教會長老、台中中會和彰化中會的總委長老、彰化基督教醫院董事及董事長，他積極參與教會的服事並關懷社會公益，例如，彰化生命線、基督教青年會的設立，他都熱心支持奉獻，他也義務擔任地方上的法醫，數十年不畏辛勞。1998年他獲得第九屆「醫療奉獻獎」。作為一個基督徒，蔡陽昆對台灣的民俗醫療非常用心觀察思考，他的博士學位論文是「台灣迷信——收驚之民族心理學與精神醫學考察」，可見他對台灣民間信仰的關心！

蔡陽昆晚年移居美國，他的女兒蔡珠玲和女婿吳元煌在洛杉磯建立了規模宏大的醫院。他和夫人喜好雅石、盆栽，家中經常招待朋友查經傳播福音，2018年安息主懷，他一生做了上帝美好的見證！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集