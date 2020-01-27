在黨外運動時期，吳乃仁、邱義仁、林濁水等人組成編聯會，創辦《新潮流》雜誌，在短短幾年內鼓動風潮，讓新潮流成了民進黨的重要派系，吳乃仁、邱義仁、林濁水等人是在時任立委許榮淑創辦《深耕》雜誌時結識，後來成為志同道合的朋友，相濡以沫，開創民進黨「兩粒仁」的時代。

邱義仁曾在美國芝加哥大學留學，潛心研究國共鬥爭史及蘇共發展，他發現中國共產黨走城市暴動路線時，總是失敗，後來走向農村，以農民為主力，才開始壯大，他認真思考台灣的問題，認為要建立嚴密組織，才有發展的可能性。

1981年，邱義仁回來台灣，在許榮淑經營的《深耕》雜誌工作，他當年因身體狀況不佳及經濟困難，只好中輟博士學業返台，在《深耕》雜誌，讓他結識年長他三歲的吳乃仁，成為他一生重要的轉捩點， 好像是千里馬找到了伯樂。

許榮淑形容說，在黨外時期吳乃仁就是典型的「一哥」，每到《深耕》雜誌發薪日，吳乃仁拿到薪水，都沒有放進自己的口袋，都是分給工作的員工，尤其是給邱義仁的最多，他平日在雜誌社，也時常請工作同仁吃飯喝酒，表現的是孟嘗君的角色，吳乃仁急公好義，也讓他取得雜誌社同仁包括邱義仁的敬重。

因為吳乃仁大方，許榮淑特地到吳乃仁出生的台中市進行調查，發現吳家在當地是大地主，每個月光收房租就有幾十萬之多，吳乃仁不把錢拿回家去，是有其道理存在，所以她就放心讓他扮演「一哥」，繼續幫助邱義仁。

兩年後吳乃仁、邱義仁等人離開《深耕》雜誌，自辦《新潮流》雜誌，吳乃仁提供資金，配合邱義仁的策略，他們以政團的方式經營，吸引一批年輕知識分子和社運人士加入，這就是「新潮流系」的起源，新潮流在組織建設、人員培訓和資源分配等方面，都貫徹了邱義仁的意圖，但幕後的最大功臣其實是吳乃仁，沒有他這位「一哥」，邱義仁恐怕很難實現他年輕以來的志向與夢想。