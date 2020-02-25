衛武營國家藝術文化中心與英國國家歌劇院，跨國打造旗艦鉅作《戰爭安魂曲》，將於2月28日(五)、3月1日(日)在衛武營歌劇院磅礡登場。

《戰爭安魂曲》是英國作曲家布瑞頓（Benjamin BRITTEN），為毀於第二次世界大戰空襲的考文垂大教堂重新落成而寫，被譽為20世紀最偉大的合唱作品之一。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬形容：「此劇除了表現藝術對於人道主義是普世價值的關懷，也感受人在宇宙中的渺小、對戰爭的困惑與無助，更傳達現今對於反戰的期盼。衛武營由過去的新兵訓練中心蛻變為世界級劇院，此次在二二八和平紀念日推出《戰爭安魂曲》，別具意義。」

衛武營致力於「連結」國際，打造國際與國內藝術交流的重要平台，期許從雙方合作，銜接國內技術、表演人才與國際接軌。此次亞洲首演由衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬擔任指揮、導演丹尼爾．克萊默（Daniel KRAMER），率領藝術暨創意團隊─德國視覺暨攝影藝術家沃夫岡．提爾曼斯（Wolfgang TILLMANS）、英國時裝設計師納西爾．馬扎（Nasir MAZHAR）及燈光設計查爾斯．鮑弗爾（Charles BALFOUR）等藝術家操刀製作；另外，由男高音約書亞．歐文．米爾斯（Joshua Owen MILLS）、女高音陳美玲與男中音吳翰衛（Martin NG），以及國立臺灣交響樂團、台北愛樂合唱團及世紀合唱團跨國鉅獻。

《戰爭安魂曲》1962年世界首演，由俄國女高音、英國男高音與德國男中音共同演出，代表於二次世界大戰曾為敵人的國家相互握手言和，使烽火中的戰魂回歸平靜；2004年曾由時任NSO國家交響樂團音樂總監簡文彬，率領樂團在臺北國家音樂廳演出。此劇歷經50餘年，至今仍舊是不斷重製、意義也不斷翻新的時代經典。

導演丹尼爾．克萊默（Daniel KRAMER）表示：「當時和簡文彬總監談到，與衛武營的合作可能性時，距離第一次世界大戰將近百年，因此開啟雙方共製《戰爭安魂曲》的合作契機。原作者歐文（Wilfred OWEN）以拉丁文書寫的詩作，與追弔逝者的畫面結合時，帶給人強烈的共鳴。這齣作品表現國族、親族與袍澤間，因戰爭而更為深厚的的情誼與羈絆，期盼藉此作品，讓世人對戰爭有更深的省思。」

布瑞頓將一戰期間陣亡的詩人歐文（Wilfred OWEN）寫下的詩作穿插於安魂曲經文中，提出對於戰爭殘酷的理解與詮釋。劇中描述著戰後人道主義的不彰，各類爭端仍舊不斷，在世界的前途仍舊籠罩於陰霾之下，《戰爭安魂曲》遂成為史上以戰爭為題材的經典代表。全曲共有六段音樂，透過天主教的安魂曲為主調，搭配歐文的詩作，共築出撫慰人心的傑作。相關演出資訊可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。