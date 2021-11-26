台商從肉票變成砸鍋者，背負原罪罪名越來越重，這種變化值得關切。

惠台三十一項，兩岸企業家峰會，才過不到一年，白紙承諾，墨水未乾，冷不防「遠東集團」在中國的企業，就被割了韮菜，引起在中國的台商議論紛紛，遠東在中國或許不是最大咖，但是在台灣絕對「喊水會結凍」，老共選遠東集團開刀，嚇壞許多真正台灣人的台商，或許二十億台幣罰款真的不多，比起馬雲等人動輒百億，根本無法比，但是重點在於象徵，老共懲罰最具中國人企業代表的遠東集團，法定罪是因為環保問題，林姓大台商還想替老共美言幾句，表示只是個案，對台商不會造成影響，沒想到國台辦第一時間就出來打臉說：「就是政治操作，怎麼樣」？老共直白：不容許在中國賺錢又支持台獨的企業，擺明要明著干預台灣政治，是否有效，還要觀察，但是被罰款的遠東真的冤了，在台灣選舉期間，藍綠兩邊押寶的政治捐款，當然不只遠東一家。

這種修理人方法，說明在中國政治最大，什麼減碳環保法令，全部是假的，商場潛規則遇到黨上意，最後也是政治掛帥決定一切，老共要修理人的時候，就把法令拿出來，不修理了，怎麼污染都可以。

政治掛帥決定一切

在台灣街頭隨便問：如果有人會懷疑遠東是台獨企業，鐵定會被笑：別鬧了，國台辦連最起碼功課也不做，被列名的台灣三位台獨撲克牌中央首長，肯定哈哈大笑。

老共出手修理台商企業，並非首創，2004年，奇美許文龍被修理，最後賣了奇美，2016年，老共修理海霸王，對小英當選表達不滿，現在修理遠東，剛好是立陶兩國升高外交，美國邀請台灣民主峰會，彭帥事件鬧得滿城風雨，修理遠東割點小韮菜，嚇嚇台商，還可以轉移焦點。

老共在美中貿易戰爭開打後，加上武漢病毒肆虐全球，國際氛圍對中共印象越來越差，尤其是歐盟全面倒戈，全部西方國家挺台抗中成為顯學，老共每天戰機騷擾台灣，似乎效果不大，於是，修理台商肉票，成為老共洩憤的行動，估計：遠東集團之後，應該還會有下一個待罪羔羊。

陸委會第一時間說要反制，蔡總統也喊重話，我認為民進黨既無膽量關掉交流大門，這些喊話也只是狗吠火車而已，可以預見：未來在中國台商，日子還會很難過，協助台商找到回家的路，才是正辦。

中台三十年交流，大批台商用新台幣西進，造就今天中國的經濟成長，台商功不可沒，最盛時期，超過兩百萬台灣人在中國長期居留，目前陸委會統計只剩七十萬，中國勞力環境轉變，是重要原因，其次是低階科技在中共壓榨下，快速轉移，很多台灣技術人員進入中國市場，在很短時間把技術教育中國人，自己即被掃地出門，或公司被中共侵吞，這些失去資金和技術的台灣人，滯留中國無顏回台，稱為台流，可見西進中國敗者比勝者還要多，過去這些台流聚集東莞最多，本來還有台商協會照顧，每月發給補助款，協助看病，現在台商自身難保，很多台流在老病纏身後，最後還是回到台灣。

時空變遷快速，老共藉著數位科技整合，企業界賺了多少，交多少稅，企業金庫幾乎無所遁形，過去台商風光已經一去不回了。

老共一邊打著惠台政策的口號，拉攏台資，另一手卻打殺台商，兩手策略耍來耍去，經商環境日漸惡化，把台商冠上砸鍋者罪名，等於逼迫台商在中台之間選邊站，自古以來，商人愛錢，卻也惜命，台商感到危險逼近，最後一招只能撤離中國，這時候，龐大下崗潮來臨，就知道誰砸了中國人吃飯的鍋了。



作者指出，老共一邊打著惠台政策的口號，拉攏台資，另一手卻打殺台商，讓台商感到危險逼近，最後一招只能撤離中國。示意圖／民報合成