親共統派人士自認為是蔣家信徒，可是所表現出來的卻是蔣家的叛徒。蔣家積極反共，吳斯懷等統派人士的行為，若在蔣政權年代，難逃牢獄之災。圖／擷自吳斯懷臉書

最近政壇上出現一則趣聞，拖垮中國國民黨的人竟然會認定自己有功於該黨。根據媒體報導，中國國民黨立法院黨團的運作人士指出，黨團召開記者會最怕陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭等立委來歪樓。針對此報導，吳斯懷在臉書不滿的回應，他進立院以後虛心學習，至今的表現及用心的問政，亦獲得大部分人的肯定與認同。不過這只是他個人的說詞，他人的感覺或許正好相反，前立委黃國昌就痛批，連吳斯懷都能如此自我感覺良好、大言不慚地說「自己問政得到肯定與認同」，中國國民黨到底還能讓人民有什麼期待？

吳斯懷真正貢獻的是幫了民進黨的大忙，2018年的九合一選舉，民進黨已呈現崩解，一般人評估，屬地方選舉的「期中考」若當掉，屬「期末考」的大選應該難逃厄運，因而有人認定，總統開放民選之後，蔡英文是第一個沒有連任的總統，可是2020年的總統大選，蔡英文的得票卻屬空前，讓人感到驚訝。民進黨已經被選民當掉，卻可以獲得那麼多選票，問題必定出在中國國民黨，吳斯懷難道沒有想到，他是大功臣之一。

選民厭惡親共政黨

八成以上的台灣人反共，而多數選民認定中國國民黨親共，雖然不少選民不喜歡民進黨，卻更厭惡親共的政黨，中國國民黨提名吳斯懷等親共人士為不分區立委候選人，當然變成親共的政黨，不慘敗才怪。只是有一件事讓台灣人不解，這些親共的統派人士都自認為是蔣家的信徒，可是所表現出來的卻是蔣家的叛徒，別忘了蔣家是積極反共，吳斯懷等統派人士的行為，若在蔣政權年代，就算能保住命，也難逃牢獄之災。

當年美國將琉球與釣魚台一起交給日本時，在國外的中國人發動保釣運動，其旋風甚至於要吹進台灣，蔣介石則盡力壓下保釣運動，他為的是保台，不願意為了保釣而得罪美日，甚至於因此失去台灣，與目前吳斯懷等統派人士的主張正好相反，政治立場與蔣介石較接近的是本土人士，不是統派人士。

蔣介石在台灣獨裁統治，殘害百姓，本土人士認定就算不追究其過錯，也不該歌頌他，因而主張拆掉蔣介石銅像，而屬蔣家叛徒的統派人士則要捍衛蔣介石銅像。蔣介石所殘害的中國人遠比台灣人多，對於「共匪」，蔣介石咬牙切齒，認定「寧可錯殺一百，也不放過一人」，當時真的錯殺了很多中國人。從政治立場及對人民殘暴的行為，該排斥蔣介石的應該是中國人，不是台灣人，事實卻相反。

這是很奇妙的事，政治立場方面蔣介石與本土人士較接近，卻與統派人士對立。蔣介石殘害的對象中國人遠多於台灣人，可是自認為是蔣介石的信徒者卻是自認為是中國人的統派人士，之所以有這種奇妙現象，是因為統派人士還存留殖民統治台灣的心態，而殖民統治台灣的鼻祖卻是蔣介石，統派人士因而崇拜蔣介石。