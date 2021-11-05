參議院外交關係委員會的共和黨領袖吉姆·里契（Jim Risch）是《台灣嚇阻法案》主要提案人。圖／擷自PBS News hour影片，資料照

繼一名美國共和黨聯邦參議員本週推出《武裝台灣法》（Arm Taiwan Act）後，一些共和黨參議員周四（11月4日）又提出《台灣嚇阻法案》（Taiwan Deterrence Act），尋求授權每年向台灣提供20億美元和其他援助，以加強台灣的防務。台灣目前正面臨來自北京越來越大的壓力。

路透社報導，這項法案將授權每年20億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）用於台灣，直到2030年。「外國軍事融資」是美國政府的贈款和貸款，使其他國家能夠購買美國生產的武器和國防設備。

儘管該法案僅得到參議院少數黨共和黨人的聯署，但它增加了國會對民主黨總統拜登的壓力，要求他採取更大膽的行動，加強與外交上受到孤立的台灣的關係。

《台灣嚇阻法案》（Taiwan Deterrence Act）的主要提案人是參議院外交關係委員會的共和黨領袖吉姆·里契（Jim Risch）。共同發起人包括共和黨參議員邁克·克雷波（Mike Crapo）、約翰·柯寧（John Cornyn）、比爾·海格提（Bill Hagerty）、米特·羅姆尼（Mitt Romney）和馬可·魯比奧（Marco Rubio）。

政治分歧嚴重的參議院，對台灣的支持是一個難得的獲得兩黨支持的議題。

路透社報導說，這筆資金將附帶條件，包括台灣承諾與美國的支出相匹配，以及台北和華盛頓是否同意進行聯合的長期產能發展規劃。

美國已經敦促台灣進行防務改革，重點是加強軍隊的機動性和更難受到攻擊的能力，並確保維持一支強大的後備役部隊。

根據路透社的報導，這部《台灣嚇阻法案》還將修改現行的管理對外軍售的《武器出口控制法》（Arms Export Control Act），使美國公司更容易向台灣出售武器。它還要求對台灣改進抵禦中國的防務戰略的努力進行年度評估。

該法案還將改善與台灣的軍事交流，擴大台灣軍事人員在美國的專業軍事教育和技術培訓機會。

「保衛台灣對於保持美國作為民主價值觀和自由市場原則捍衛者的信譽至關重要，台灣人民和政府是這些價值觀和原則的體現，」法案的文本說。