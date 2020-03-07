鑽石公主號19名包機返台的旅客，經過3次採檢皆為陰性，於7日凌晨0時解除隔離，並回家自主健康管理，衛生福利部長陳時中在昨晚深夜現身關心。其中一名團員隔二天生日，陳時中還在檢疫所內與旅客開心蛋糕慶生。前後被隔離31天的魔術師陳日昇開直播向所有照顧他的人表達感謝之外，開心的直呼:「總共通過四關層層檢驗，我們能平安健康回家了，太感動了!」

鑽石公主號19名國人旅客凌晨0時解除隔離，回家之後還要自主健康管理，預計今晨離開有12人，其中有2人因故未離開、1人則是自行徒步離開，最後有10人離開；包括魔術師陳日昇在內的另外9名旅客，有7人會在早上10點搭乘交通部指派的大型遊覽車離開，另外2人則會由親友來接送。指揮官陳時中也在凌晨時分抵達檢疫所，他說自己是:「來看一下」，聯醫人員也在旅客離開前到現場表達關心。

魔術師陳日昇趕在離開檢疫所的前一天傍晚開直播向大家訴說解隔離的心情。他開心的喊YA!，稱「這是隔離第31天，最後一天，感動開心，終於等到這一天，被隔離太久，突然很難相信，自己就要回家了。」



魔術師陳日昇秀出檢疫所提供的便當。圖/擷取自陳日昇臉書

他說，晚上12點就解隔離，但選擇睡到隔天早上由家人接回，還說自己鬍子都沒刮，回家想做的事，最想做的是吃豬腳麵麵、刮鬍子、剪指甲，真是「歷經滄桑」。

同時，陳日昇也向大家宣布19名乘客都是陰性，這是最棒的消息。「我們都是陰性不用提心吊膽傳染給家人及其他人，比較放心。在路上看到我不要太擔心，但我還是會戴口罩。」

他還秀出一張致謝卡片，寫了「謝謝所有人的照顧，才能安心度過這個日子」，並拿出指揮中心貼心準備的蛋糕，上頭附上祝福，寫著「黑暗過去黎明終將到來，邁開腳步大步向前才能達到最美的遠方，祝福您。」



魔術師陳日昇解隔離，向大家展示指揮中心贈送的祝福蛋糕。圖/擷取自陳日昇臉書

為了讓大家知道檢疫所如何守護被隔離的國人，陳日昇拿出了這14天吃的便當，他說，平常都吃便當，檢疫所人員還會自掏腰包買點心給我們加菜。直呼，「感動感動，我覺得很棒，14天在檢疫所真的有被關心到，非常感謝總算度過這14天。」

順利返家後，陳日昇在臉書發了短文，「謝謝大家！！今天早上正式出關！！一個月隔離生活真的永生難忘。」