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每日國際焦點

黎智英遭香港國安法逮捕，美國國務卿蓬佩奧、聯合國人權辦公室、英國都表達嚴重關切，歐盟也敦促需尊重人權與自由。地球的另一邊，伊朗也打壓媒體。

白俄羅斯選舉疑舞弊引爆抗爭，德國、波蘭、美國、加拿大都表達關切，俄羅斯則想趁機拉攏。

黎巴嫩大爆炸後續發展，內閣部長一一辭職，最後總理宣布政府總辭。葉門因為內戰，世界遺產古蹟無人維護在大雨中一一崩塌，兩國境遇在在顯示國家失敗下的悲慘。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

香港

黎智英10日遭 以香港國安法逮捕 。

美國國務卿蓬佩奧 嚴重關切 黎智英被捕。

聯合國人權辦公室對黎智英遭逮捕 表達嚴重關切 。

英國 強烈關切 ，警告中國需維護新聞自由。

歐盟 敦促 需尊重人權與自由。

南韓

文在寅執政面臨全面失敗，打防無效首爾房價失控，水災受創嚴重，還宣布捐助北韓，引爆民怨，青瓦台秘書室室長盧英敏和5名首席秘書7日向文在寅集體請辭，10日文在寅 讓其中3人辭職 。

泰國

泰國發起 反政府學運 ，保王派也發起集會對峙。

巴基斯坦

7月29日一名15歲巴基斯坦青年持槍闖入法院，槍殺一名因褻瀆罪在法院的美國公民，卻被民眾當成英雄， 認為是聖戰士 ，律師爭相為他辯護。

模里西斯

模里西斯總理10日 表示 觸礁的若潮號已經停止漏油，但準備好處理最壞狀況。

白俄羅斯

白俄羅斯總統盧卡申科，自1994年以來執政，使白俄羅斯人民年收入從50美元增加到500美元，但是自此停滯不前，加上面對疫情考驗，人民對政府感到不滿，盧卡申科卻採用高壓措施，逮捕、騷擾反對派候選人。

10日白 俄羅斯總統選舉 結果出爐，盧卡申科以80%選票連任，反對派候選人最多只得9.9%，反對派立即宣稱選舉舞弊，不接受選舉結果，引發街頭抗爭。警方發射水砲、催淚瓦斯鎮壓，逮捕3000人。

白俄羅斯遊走在歐俄之間，俄國視為對北約的緩衝國，歐洲則想爭取白俄更遠俄親歐，普丁之前想加強兩國關係，盧卡申顆認為俄國防礙白俄獨立，歐盟於2016年解除對白俄禁運，以拉攏白俄，但如今歐盟國家紛紛對盧卡申科表達不滿。

德國 批評 白俄選舉有嚴重舞弊，要求重新考慮禁令。

波蘭總理 要求 歐盟特別峰會討論白俄羅斯問題。波蘭外長譴責白俄選舉暴力，要求白俄尊重人權。

俄羅斯趁火打劫，普丁10日 表示希望 白俄羅斯能重啟兩國整合。

美國、加拿大 對白俄羅斯選舉表達嚴重關切。

英國

偷渡客持續從丹佛海峽上岸 ，總數已經超過500，英國跟法國持續言詞交鋒。法國表示英國收容人數已經很少。法國2019年收容13.8萬人，英國收容4.42萬人。

斯洛伐克

斯洛伐克10日 驅逐3名俄國外交人員 。俄國表達將會報復。

希臘

希臘 稱 土耳其於東地中海鑽探是非法的。

希臘尤比亞島暴雨造成 閃洪 ，7死多人失蹤。

秘魯

亞馬遜區域原住民抗爭加拿大石油公司PetroTal鑽油引發 警民衝突 ，造成至少3名原住民死亡。PetroTal宣布暫停作業。

黎巴嫩

黎巴嫩4日大爆炸後抗爭不斷，9日資訊部長、環境部長辭職，10日法務部長辭職、財政部長也表示要辭職，總理10日 宣布政府總辭 。總統接受總辭但是要求於新政府組成前先擔任看守任務。

國際貨幣基金9日表示只要黎巴嫩願意改革，願意加大 對黎巴嫩援助 的力道。

埃及

埃及政府決定 重整開羅解放廣場 。2011年埃及群眾聚集於解放廣場，使得強人穆巴拉克下台，此後埃及基本教義派執政，陷入政治動盪，直到軍政府上台。

阿富汗

阿富汗國會9日通過，總統阿什拉夫·甘尼10日 簽署 釋放400名塔利班核心份子囚犯，雙方將於卡達開始和談。

伊朗

伊朗媒體質疑官方疫情數據，10日 遭關閉 。

葉門

葉門數月暴雨成災，聯合國教科文組織列名的11世紀沙那舊城區古蹟，因內戰無人維護，泥磚在暴雨中摧毀，近日有 111棟古蹟房屋倒塌或半毀 。

尼日

法國 確認 9日在尼日長頸鹿保護區遭摩托車槍手殺害的6名法國公民，是慈善機構ACTED的工作人員，尼日導遊與駕駛也被殺。尼日先前誤報為觀光客。