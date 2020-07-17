中美兩國的緊張關係持續惡化。6月底，美國政府出臺了針對「破壞香港自治的」中國官員的簽證限制措施。此前，美國總統特朗普在6月17日正式簽署參眾兩院以高票通過的《維吾爾人權政策法案》，為美國行政部門制裁那些迫害維吾爾人的中國官員開了綠燈。如何看待美國採取的行動？美國的種種措施能否起到制約北京的作用？對此，民主中國陣線秘書長潘永忠先生向我們闡述了他的看法。

法廣：美國出臺的《維吾爾人權政策法案》有什麼實際意義？對受到打壓的維吾爾族人能否起到幫助作用？

潘永忠：我覺得是有作用的，從以下幾個方面來認識：

1、在過往的歲月中，針對中國政府接二連三侵犯人權案例，美國與民主國家總是提出抗議、聲援與警示，而這個《維吾爾人權法案》，其中清楚地表述：倘若中國政府繼續迫害維吾爾人，相關的中共政府機構，或者相關的官員，將受到懲戒與懲罰，也就是說，把過去的道義聲援與決意，第一次上升為法案，起到針對性的懲戒與警示，及相應的嚇阻作用。

2、《維吾爾人權法案》好不好？維吾爾人民最有發言權。世界維吾爾代表大會主席多裡坤表示：川普總統簽署了《維吾爾人權法案》，維吾爾人表示異常歡迎與擁護，這是對維吾爾人權政策的支持與幫助，通過法案確立下來，也是國際社會針對制止中國政府危害人類罪，邁出的重要一步。

3、儘管中國政府稱《維吾爾人權法案》是一張廢紙，但世維會發言人迪里夏提說得很好，既然是廢紙，中國政府何必大動干戈，利用國家媒體廣為造勢宣傳，竭力否認新疆的集中營是納粹集中營的迫害模式，對外說是職業技能的培訓中心。迪里夏提指出：被關進集中營中的有詩人、有作家、有教育家、有醫生、有律師，還有被中共評比認定的「五好宗教人士」，甚至還有上了年齡已退休的老人，把這些人關進集中營，這還是職業技術培訓嗎？既然是學校，培訓中心，為什麼要使這些人與外界隔絕？說明《維吾爾人權法案》不僅達到了伸張正義，而且有它的現實意義與作用。

法廣：新疆維吾爾地區的再教育營問題，是否如北京所言、屬中國「內政」？

潘永忠：根據聯合國人權憲章，所有人都享有尊嚴與平等的權利，這是世界自由、正義與和平的基礎，且不得因某人所屬的國家，或領土的政治、行政等不同，而有所區別，無論是獨立領土、託管領土、非自治領土，或者是處於其他任何主權受限制的情況之下。我的理解是：屬於政府層面上的政策、管理與條例等，違反人權憲章，侵犯人權罪，國際社會就必須站出來制止，而且根據各國的執行能力制定為法案，合情合理。

德國聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）表示，歐洲必須堅持自由民主等價值觀……，歐盟不能僅表達對中國的擔憂與顧慮，還應將自身分量作為杠杆去制衡中國。民主國家的治國理念，是以自由民主人權的價值觀作為基礎。我們知道，聯合國設置了人權委員會，歐盟議會，民主國家的議會等，均相應設置了人權委員會，或者人權專員，討論、解決與處理的就是我們這個地球村發生的所有侵犯人權的公案，可以說：人權是無疆界的。

新疆維吾爾地區的再教育營，禁錮、剝奪了維吾爾人的自由，上面我們已經清楚地作了陳述，所有這些，都是嚴重侵犯了維吾爾民族的人權。鑒於中國政府對人權的無視和蔑視，甚至發展到蠻橫的迫害行為，玷污了人類的良心，國際社會發聲干涉，也因此制定了針對相關政府機構、或者相關官員的懲戒與懲罰法律，使人權受到法治的普遍保護，這是非常有必要的。

法廣：您如何評判中國政府推行的少數民族政策？

潘永忠：我不是從事民族政策研究工作的，只能從直觀上、現實中提出自己的想法與觀點。

1、從結果與效應來說，中國政府的少數民族政策，長期遭遇到維吾爾、西藏、南蒙古等民族的反對與抵抗，烏魯木齊發生的「七五事件」，拉薩發生的「三·一四事件」等，都說明了中共民族政策的失敗。

2、從傳統文化、宗教文化來看，中國政府長期推行漢化政策，阻止與杜絕各民族文化教育，限制與約束伊斯蘭宗教與藏傳佛教的活動，都是違背了民族文化與宗教的傳承與保護。

3、從自治政治體制來看，必須名副其實，由維族人治疆，藏人治藏，蒙古人治蒙等，並以民族文化、宗教文化、民風民俗民情等為基礎，制定治理與管理制度，及規劃建設與發展計畫，而現實中卻徒有虛名，根本沒有體現「自治」精神與政策。

4、從現實治理中，動輒以反恐措施為之，比如針對上百萬人進行「再教育營」，完全是中共政府實行強迫的對敵專政手段。

我本人同情與支持維吾爾民族、西藏民族、南蒙古民族的自由獨立運動，我們是長期合作的朋友與同仁，哪裡有壓迫有侵犯人權，哪裡就有反抗，這是天經地義的正義行動。



多里坤·艾沙（右3）出席歐洲人權聽證會。圖／潘永忠提供

法廣：有觀點將維吾爾族人的憂慮與港人目前的困擾相提並論，您如何看待這兩者之間的關係？

潘永忠：維吾爾民族的憂慮，也是香港人的困擾。關於這樣的話題，我有採訪過香港前《開放》雜誌主編蔡詠梅大姐。我可以概括地表述：

1、維吾爾民族與香港人存在共同的憂慮與困擾，即自治危機。

香港「九七回歸」之後，港人歡天喜地慶祝回歸中國，北京政府承諾「一國兩制」、「港人治港」50年不變的政策。

一直以來，港人對西藏與新疆問題是淡漠的，無感覺的。2003年，香港經濟持續低迷，SARS疫症爆發，特別是基本法第二十三條立法違背民意，港人這才意識到高度自治的「港人治港」將不保，會得而復失，這才想起西藏《十七條協議》的前車之鑒。

近年來，香港人在維權的抗爭中，才猛醒過來，原來香港人與西藏、新疆是同病相憐，這才開始關注起西藏問題、新疆問題，因為他們具有相同的命運。

維吾爾民族的問題，中國政府同樣設立「自治區」，是徒有虛名的制度，維吾爾民族有自己的文化與宗教，北京政府推行與實施強行的同化政策，設立大批的「再教育營」，按照世維會提供的資料，就是以「反恐」為目的，把維吾爾人關進營地，進行強迫的政治與文化洗腦。

2、維吾爾民族與香港人同樣遭遇中國政府的強制鎮壓。

中國政府針對維吾爾民族，及針對香港自治，打壓的手段是一樣的，中共把人民抗爭示威，定性為恐怖主義，然後以反恐的名義，名正言順的實行武裝鎮壓。

在2019年的「反送中」運動中，數以百萬的香港市民走上街頭，舉行示威抗議活動，足足堅持了半年之久，深得國際民主力量的支援。現如今中國政府卻以香港《國安法》碾壓迫害鎮壓港人的維權運動。

2009年，烏魯木齊爆發的維吾爾人民反抗運動，卻遭遇中共政府的鎮壓，即所謂的“七五事件”。自習近平執政後，對新疆維吾爾的人權打壓更加殘酷，採用了現代文明不能容忍的極端手段，仿效納粹集中營，進行全面控制與洗腦，打壓他們的宗教自由。

總而言之，香港人與維吾爾民族的命運是休戚相關的，都是受政治迫害者、受極權統治的壓迫者，維吾爾人與香港人應該互相聲援，互相支持，互相合作！

法廣：隨著中國政策的不斷收緊，維族人今後的維權行動面臨怎樣的挑戰？

潘永忠：在中國國內舉行抗爭，我們生活在自由世界的人，不敢妄議，我只能說說在海外應該做些什麼？

新近有個新情況，疫情以來，中國政府繼續推行蠻橫迫害維吾爾民族，制定香港《國安法》脅迫香港的維權運動，及不斷地對台武力威脅等政策與措施，民主國家的媒體，針對中國的強勢外交，非常不滿。美國帶頭制定懲戒中共政府的一個個法案，為國際社會樹立了以法懲罰北京政府的新模式——立法案，按照慣例歐洲民主國家早晚也會跟進，形成國際正義力量的共同聲音與警訓。新近，歐洲各國、包括歐洲議會，或者議員，聯合組成了「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」，有美國、歐盟、德國、加拿大、日本等各國議員加盟，未來會逐漸對抗中國政府的霸淩行為，並拿出具體的對應措施。我覺得這是個有效反制中國政策的措施與群體平臺。

這也是對維吾爾人民來說，對臺灣人民來說，對香港人民來說，對中國民主人士來說，是最好的樣板與警示，大家應該團結起來，同心合力，多多舉辦項目合作，抵制與反抗中國政府的獨裁霸權統治，相信邪不壓正，人類和平的正義力量終將會徹底打倒中共獨裁專制政權，這一天一定會到來。

※本文轉載自： 法國國際廣播電台（RFI）