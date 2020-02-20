美國實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」被認為是極可能有效治療武漢肺炎(COVID-19)的藥物，國衛院積極蒐集原料進行合成工作，蔡英文總統今（20）日下午前往苗栗視導「國家衛生研究院」，國衛院報告好消息，已成功完成毫克級合成，且純度達97%，，2星期內就可提升至公克級合成，有望促成台灣自產。

蔡英文表示，今天來國衛院，主要是關心疫苗的研發情況，另外一個目的，就是來感謝國衛院同仁在這段時間日以繼夜的努力，她也要請國人放心，國衛院已經建置符合PIC/S GMP規範的生物製劑廠，也有足夠的研發與產製經驗，來為國人的健康而努力。

她說，國衛院院長梁賡義稍早提到，美國實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」 (Remdesivir)被認為是極可能有效的藥物，因此國衛院積極投入瑞德西韋的合成，好消息是在毫克級的合成，我們已經能夠成功地完成，而且純度也達到97%，衛福部長陳時中也告訴她，在2星期內就可以提升到公克級合成，這是一個非常難能可貴的成果,在整體的防疫工作上，是一個很大的進展.

至於疫苗部份，國衛院副院長司徒惠康補充，國衛院目前有4個推展的方向，在生態合成疫苗及DNA疫苗的進展會是最快的，已經陸續開始進行小動物的測試，如果疫苗在小動物的活體內有保護的效果，未來還是有人體生物安全的考量。人體生物安全考量需要一段時間，這個過程，國衛院會跟衛福部疾管署及食藥署密切聯繫，希望可以將期程縮到最短，盡快完成疫苗，讓國人更安心。

針對疫苗完成的期程，司徒惠康一步說明，動物測試最快大概需要3至4個月的時間；至於生物安全部分，還是需要經過所謂的phase 1、phase 2，且所有疫苗在產製的過程中，都需要一定的期程,如果跟食藥署保持友好的互相搭配，希望可以在1年到1年半內完成所有的程序。