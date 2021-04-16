作者指出，國際社會應有道德勇氣支持新疆、西藏、香港和法輪功，不能夠只是嘴巴說說而已，還要有實質行動，包括金錢援助甚至軍事訓練。示意圖／擷自人權觀察影片

國際社會應有道德勇氣支持新疆、西藏、香港和法輪功，不能夠只是嘴巴說說而已，還要有實質行動，包括金錢援助甚至軍事訓練；國際社會不能再為了自身利益，對中共的殘忍暴行睜一隻眼閉一隻眼。

新疆古稱西域，在嘉裕關外，自古不屬於中國；西藏古稱吐藩現稱圖博，海拔四千公尺以上，漢人水土不服，自古漢人貶為化外不毛之地，當然不屬中國。

如果共產黨的話能聽，屎就能吃了；當年中共為了搞垮國民黨奪權，對少數民族公開或私下承諾可以尊重其選擇獨立的意願，但中共成功奪權之後，翻臉跟翻書一樣快。

關注新疆和西藏人民的遭遇

自由世界不能再袖手旁觀；十九世紀末二十世紀初，西方的奧圖曼土耳其帝國垮台，阿拉伯人自由了；但東方的大清帝國垮台之後，東土耳其斯坦（新疆）和圖博依然被異族統治，只不過是從滿人統治變成漢人統治，換一個主子而已，其奴才的地位和悲慘的命運並未改變。新疆和西藏就如同庫德族一樣，他們悲慘的命運只有一個共同的原因，就是沒有自己的國家；只能任憑異族統治，任憑處置和霸凌！

共產黨以殺人為手段，殺到你們怕，殺到你們自己跪下來，就和平了！如果國際社會多一分關心，中共就比較不敢肆無忌憚恣意妄為，就可能少一分虐待，少一分殺戮；2021年的今天，中國境內的少數民族和異議人士仍然被囚禁在長長的隧道中，仍然看不到隧道盡頭的光。