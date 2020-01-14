在這次選舉中，在野本土政黨被徹底的摧殘，等於是被邊緣化，一邊一國行動黨、台聯加上喜樂島加起來的選票，還没有過2%，選情可以用悽慘來形容，這樣的情形，勢必衝擊本土社團活動的能量。圖／林冠妙（資料照）

2020總統大選結果，總統蔡英文順利拿下817萬票，成功連任，民進黨則得到國會61席，再度取得立法院過半席次。過去藍大於綠的政治結構，已經一去不返，民進黨正式確立「政治一哥」的地位，不論是行政資源或是國會席次，民進黨都是最大的贏家。

民進黨建立「政治一哥」的地位，連中國方面也不得不承認這個具體的事實，香港《星島日報》在昨（13）日引用福建廈門市政協常委、前香港中聯辦台灣事務部部長唐怡源的言論，指出，今後民進黨「長期執政」將是個新常態，建議中國要面對事實，認真分析此次大選所表現出來的現象。

民進黨未來會不會「長期執政」，其實是個未知數，因為有句老生常談的話說，「權力使人腐化」，民進黨成為「政壇一哥」以後，行政、國會一把抓，「全面執政」的結果，如果没有有效防腐劑的話，就容易腐化，這是政治的鐵律，屢試不爽，不僅僅是台灣，在世界各地都行得通。

當然有人會說，事情不會如此的發展，台灣已經建立政黨政治，在執政黨之外，台灣還有國民黨這個在野勢力，也有像民眾黨、時代力量等小黨，可以成為制衡民進黨的防腐劑，没有什麼好擔心的。

可是事情的發展，好像不會是這個樣子，台灣一直没有建立「忠誠反對黨」的政治文化，在野政黨扮演的角色，往往是「為反對而反對」，不是作秀挖糞尿，就是在傷口上灑鹽巴，只會把政局搞得雞飛狗跳、雞犬不寧，他們做的不是制衡與監督，而是搗蛋與撒野，台灣無法形成「忠誠反對黨」的政治文化，只會矮化或窄化制衡的力量，難於得到社會的認同。

在這次選舉中，在野本土政黨被徹底的摧殘，等於是被邊緣化，一邊一國行動黨、台聯加上喜樂島加起來的選票，還没有過2%，選情可以用悽慘來形容，這樣的情形，勢必衝擊本土社團活動的能量，有些社團只好扮演民進黨側翼的角色，以求存活，現實如此險峻，當然無法承擔監督的角色。

另外一個重要的問題，是台灣也没有健全的媒體生態，來做「守門人」把關的機制，台灣是一個媒體控制的社會，可惜的是，在媒體資本主義制度的發展之下，媒體惟利是圖，利潤掛帥高於一切，媒體已經失去了理想與理念，向市場與利益靠攏的結果，媒體已經失去了第四權的功能，當然很難對政府做出強有力的監督！

民進黨需要被強而有力的監督，否則在集行政、國會權力於一身的情形下，有可能成為不受控制的「政治怪獸」，走向權力腐敗之路。台灣社會各界有識之士何妨未雨綢繆，提出有效的因應對策！