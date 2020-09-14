因應時代的快速變化，當前學生應該具備什樣的能力與綠色科技同步脈動，輔英科大陳誌偉草擬「永續綠色產業」、「永續社區發展」、「永續綠色教育與環境」、「永續綠色能源與永續國家」等共四大主題作為「綠色科技導論課程」辯論主題，將請學生進行辯論。

「讓學生不只會寫答案，還會多方思考找解方」！陳誌偉教授說，科技時代快速在變，老師教學也要隨時更新，當前學生和過去他們那一代的學習方式已不同，為使未來的課程內容更趨完善，並符合未來職場工作與實際生活需要，所以向教育部提研究計畫並獲通過該案，因此邀集產學界專家進行首次「綠色科技導論課程」擬定辯論主題的討論。

陳誌偉規劃「綠色科技導論課程」主題，將請學生以辯論方式進行探討，日前邀校內健康事業管理系羅家倫、醫學檢驗生物技術系沈宇佳、護理系蔡馥茹與業界專家全球量化研究網/統計雲學院張偉豪院長及在健康科技業界享有盛名的黃崧瑜博士等組成專家團隊進行「綠色科技導論課程」將請學生辯論主題的討論。

陳誌偉說，綠色科技是環境與生命學院必修科。去年該校護理系率先全國有很多獨創作法，其中二技學生在某一門課開始做辯論，他肯定地說，我們的綠色科技正是要這樣。讓學生多方思考找解方…..

陳誌偉草擬永續綠色產業、永續社區發展、永續綠色教育與環境、永續綠色能源與永續國家等共四大主題。並請校內教授與產業界專家組成的團隊進行討論未來正式辯論主題的可行性。

在「永續綠色產業」分項子題包含AI、GMO食品、太空產業（Space Hunter）、數位貨幣、自然療法、3C5G；在「永續社區發展」除探討科技與人文外，還討論品德與技能及人生觀與工作實務那個更重要？另有精準醫學可行不可行？另有門當戶對，對不對的有趣社會價值觀的討論議題；而在「永續綠色教育與環境」的子題包含多元教育、遠距教學、創新教育與傳統（經典）教育、全球暖化氣候變遷（現象）可逆不可逆？等議題。

在第四項「永續綠色能源與永續國家」探討包含核能、氫能、地下能源、太陽能源與PM2.5等環境議題外，尤值一提還有「選賢或選能，那個更重要？ 」甚至當前很夯的針對國安法議題的「長臂管轄」要不要的討論。

此外，大哉問的包含綠色科技是概念還是與生活有實質關係、老師上課內容與學生未來前途事業發展相關、學生上課後會去查找講授的相關知識內容或書籍資料，甚至有機會時，是否會去進行綠色產業等相關範疇的工作….。