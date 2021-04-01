空污是肺癌第一群致癌因子

世界衛生組織多年前在公告空污是肺癌第一群致癌因子之後，逕指「細懸浮微粒（PM2.5）」是導致肺癌的首要空污因子，其中以肺腺癌最相關。

2018年台灣肺癌的腺癌佔率72％（見圖表1），其中，男性58％，女性高達88％（與囝仔最相關），此表示台灣的肺癌大多來自空污。肺腺癌三年平均佔率繼續增升的趨勢，提醒早期PM2.5空污的遺害，到如今不僅未衰，更且愈演愈烈，尤其與女性與囝仔最相關。

空污性肺癌的生成時間，一般認為至少要二十年。亦即「現在的」肺腺癌所呈現的，不是「現在的」問題，而是「過去的」PM2.5空污所造成的事實。我國環保署PM2.5濃度的監測數據，始自2006年迄今2020年才十五年。所以，2006年之前的PM2.5空污的歷史紀錄空白。但，若台灣千年之檜的年輪，是台灣過去氣候變遷的歷史紀錄，那麼台灣四十年來的肺腺癌發生率圖表，就是台灣「過去PM2.5空污」嚴重發生的歷史紀錄。

橫覽六都，縱觀40年肺腺癌的十年平均發生率（見圖表2），可知台北都是最高，而高雄則都較低。2018年，台北54人（每10萬人口）、十年平均43人，都最高。高雄分別是45人和35人，都較低。



圖表2》台灣六都肺腺癌發生率_10年平均（1979～2018）。圖／李武波提供

不禁令人啟疑：遊行「拒絕肺癌反空污，行護囝仔喘好氣」，為何不選肺腺癌最高的台北，反倒是較低的高雄？而且特別挑選在兒童節？

答案藏在肺腺癌十年平均發生率，六都的成長率趨勢和比較（見圖表3），高雄的成長率不僅都比台北超高，甚且四十年之後，躍居六都第一。

這是攸關高雄住民生命健康的，一個重要警訊，高雄肺腺癌的發生，正步上四十年前台北的後塵：

PM2.5空污日漸惡化，肺腺癌發生也接著日漸嚴重，縱使四十年之後，PM2.5空污已經改善，高雄也仍將深受肺腺癌高發生率之害。



圖表3》台灣六都肺腺癌十年平均發生率的成長率_1979～2018。圖／李武波提供

肺腺癌發生率較低的迷思，會引人陷入誤解、忽視PM2.5空污不曾，或許了不起，只是不值得在意的低污染，所以，起自2006年的開始監測，到如今2020年的十五年（見圖表4）才會演變到，來不及驚覺高雄PM2.5空污早已成為全國縣市最高。



圖表4》台灣縣市PM2.5的5年平均濃度_2006～2020 。圖／李武波提供

PM2.5空污飆到紅害和紫危，生命健康已受到危害，五年平均色標時（見圖表5）只是再次證明高雄PM2.5空污是全國縣市最高的。



圖表5》台灣縣市PM2.5 濃度「紅害+紫危」的5年平均色標時_2006～2020。圖／李武波提供

剛說今日的肺腺癌發生，是昨日的PM2.5空污。唉──今日的PM2.5空污，就已成為明天的肺腺癌發生起因，亦即，今日PM2.5空污的高雄囝仔，二十年之後，將使高雄取代台北，成為台灣肺腺癌發生的首冠之都！

拒絕錯誤的迷思──最近的空污已有改善的飾語

即使空污的重中之輕，仍是生命健康最堪不起的嚴重傷害。尤其最需呵護、正成長中的囝仔──與囝仔最親近的婆婆媽媽千萬要記得囝仔與妳呼吸的是同一口空氣，也是同一口將來會發生肺癌的PM2.5空污。

所以，超出男性甚多的女性肺腺癌高發生率及高成長率（見圖表6、7），透過肺腺癌的空污因果，再次凸顯囝仔罹患肺癌的更高風險！

最近四十年的肺腺癌發生率圖表告訴我們，古早高雄的空氣是清新的，而最近十五年PM2.5濃度圖表卻在控訴今日高雄空氣早已是會生肺癌的烏透透。

所以，兒童節一定要踴躍作夥行出來，大聲喊予聽到──拒絕肺癌反空污、拒絕肺癌反空污，行護囝仔喘一口好空氣！



圖表6》台灣六都男女兩性肺腺癌發生率_10年平均（1979～2018）。圖／李武波提供





圖表7》台灣六都男女兩性肺腺癌發生率的成長率_10年平均（1979～2018）圖／李武波提供