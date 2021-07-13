給老共百年黨慶發賀卡的老宋，最近建議蔡政府應該尋求中台和平，沒多久，老習就在天安門上，對台灣殺氣騰騰，老宋難道看不出：到底是誰不要和平？

維持國共內戰持續狀態，一直是老共政策，事實上也是如此，老共從來不曾在國際上宣佈：「內戰已經結束」，持續內戰未完成，故意讓台灣持續管理金馬列島，就是老共入侵台灣合理化的說詞，說穿了，民主台灣早已單邊在憲法上修法，放棄對中共實施武力，但是，刻刻不忘戰爭的是中共，這種情況下，台灣政府如何為和平努力？老宋建言等同要台灣投降而已。

全世界都知道：台海緊張因素來自中共，而不是台灣，即便馬政府時代，膝蓋已經跪了一半，仍然無法換到和平。

事實上，弱者通常無法掌握和平，今天，台海尚能維持和平，大部份的成就來自美國和日本，尤其是日本明確表達周邊有事，範圍包含台海，戰爭一旦引爆，日本不會坐視台灣遭受攻擊，因為台灣如果淪陷，日本也無法保全。

美、日、澳、印四國，所倡議的印太安全網，可以用圍堵策略，讓老共不鋌而走險，這個圍堵時間可以持續多久，還是要看中共在經濟上，軍力上進步的速度，所以圍堵效果仍然難以逆料。

美日聯合軍演衝著中共而來

7月11日，美日聯合軍演（亞洲之盾）剛剛落幕，這個演習，顯然是衝著中共百年黨慶的談話而來，上週，美國印太安全協調官康貝爾公開表示：美國不會支持台獨，這句話也是衝著野心家習近平而來，這句話等於為台海劃出一條紅線，較完整的意思是：台灣現在不會宣佈法理台獨，如果老共發動戰爭，錯在老共，美國和同盟國介入圍毆老共，也就出兵有理。

百年老共風雨飄搖，承現外強中乾，逐漸失去從西方國家身上吸血，這個法西斯國家主義政權，連養活中國人能力都沒有，卻還作著爭霸世界野心大夢，如果習近平聰明的話，放棄侵略台灣，把自由民主還給中國人，和平伸手可及，至少無需再度鎖國，如果執著於獨裁治國，最後還是難逃中國人的審判。

台灣目前就如同美國「準州」，美國視台灣為「準國家」，而距離真實國家，還需最後一哩路，這一哩路必需由台灣人自己來走，所以，美國政府話語中不支持台獨，但是也不能反對，畢竟台灣人依照聯合國憲章，人民透過民族自決道路，舉行公投，至於是統是獨？只能由台灣人作主。



2021.7.11美國、日、韓國、澳洲聯合軍演。在澳大利亞海岸，日本自衛隊。圖／擷自美國太平洋艦隊臉書