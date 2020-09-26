據澳大利亞智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）發布報告表示，中國共產黨仍在追加新疆再教育營的建設「投資」。新疆再教育營示意圖／擷自BBC中文網報導

據澳大利亞智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）發布報告表示，中國共產黨仍在追加新疆再教育營的建設「投資」，儘管北京已經表示他們在新疆的「再教育」政策正在逐步取消。

ASPI發布的報告稱，他們依據最新獲得的衛星圖像判斷，在2019年7月至2020年7月的時間裡，至少有61個位於新疆的施工工地有建設再教育營的跡象。

這家研究所表示，在新疆當局宣布所有再教育營的學生已經「畢業」後，仍有大約14個這樣的再教育營在建設中。

澳大利亞戰略政策研究所早在兩年前就開始通過網路追踪中國新疆再教育營的情況。

報告發現，在近期仍在建設的營地中，大概有一半具有更強的安保特徵，這表明新疆再教育營的建設規格在向監獄式營地轉變。今年1月又發現在新疆喀什建成一所佔地10萬平方米（100萬平方英尺）、內有13棟5層樓高的、並且外圍牆高達14米（45英尺）的再教育營。

研究報告中指出，研究所根據不同的安全級別分析出四種不同類型的營地並做出衛星圖像和3D模型。儘管報告說無法估計關押在這些營地中的總人數，但報告認為，位於喀什的新再教育營似乎足夠容納大約1萬人。

自2017年以來，澳大利亞戰略政策研究所確定了新疆地區共380個疑似拘留營設施，總面積幾乎相當於美國阿拉斯加州，預計總共關押超過1000萬講突厥語的新疆維吾爾人。

報告還指出，這些再教育營通常與工廠建設在一起，這凸顯出再教育營有強迫勞工工作的跡象。

據報導，大多數被送進再教育營的人是因為擁有《古蘭經》或者不食用豬肉等穆斯林宗教習俗。再教育營中還會出現酷刑、虐待和醫療疏忽或強制性節育等懲罰措施。

北京堅稱在新疆沒有侵犯人權的行為。澳大利亞戰略政策研究所的首席研究員拉瑟爾（Nathan Ruser）說：「起初北京方面說新疆沒有這樣的營地，並且表示每個關於再教育營的報導都是謊言。然後他們又說這些營地是必要的，而且是制止恐怖主義的唯一途徑。現在他們又說，再教育營中的學生都畢業了。」

即使這樣，當地政府仍不允許記者、人權團體或外交人士單獨進入營地，並且對該地區的遊客進行嚴密監視。

拉瑟爾強調，他希望通過這份報告能讓人們意識到這些再教育營的規模以及它們的真實性質。