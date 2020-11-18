獲第57屆金馬獎之邀打造金馬貴賓禮品，台電文創以電廢煤灰、水泥做成經典馬頭LOGO，搭配舊公文紙，經裁縫工廠老師傅純手工車縫，推出「擴香石筆記本」。創意設計，為看似無用之物創造了新價值。
金馬影展與台電文創一拍即合，緣於107年台電的股東會紀念品－人孔蓋煤灰陶瓷吸水杯墊。當時，這項設計吸引媒體目光，金馬影展團隊看到報導後，相當認同發電廢煤灰回收再利用的環保永續精神，主動打電話邀請台電文創，一起為108年的奇幻影展設計聯名商品，讓影迷共同關注環境永續議題。
台電新事業開發室文創課長張小燕回憶，接到邀約電話時，聽到對方報上「金馬」名號，覺得不可置信，脫口問：「你們是詐騙集團吧？」沒想到對方回：「你才詐騙集團。」那次聯名，不騙來騙去，雙方激盪出了真誠的創意火花，打造出極受歡迎的紀念品。
張小燕說，金馬獎匯集了一群會說故事的人，他們看見台電文創「循環經濟」的精神，都愛上台電故事。這樣的跨界合作，讓張小燕和團隊大受鼓舞。她說：「台電文創的每個商品，都希望用故事來傳遞訊息，這才是我們販售商品的目標。」。
琢磨細節巧思 無用之物變有趣
有了去年的經驗，今年再與金馬影展討論時，張小燕心想，假如再做杯墊，似乎少了什麼創意。她和團隊不斷發想，從幾種素材中找靈感―煤灰混水泥的技術、存放15年以上、「絕版」直式舊台電公文紙，設計品還要具備電力般的日常實用功能。最後，激盪出融合三者的結晶―筆記本。
但是，市面上販售的筆記本非常多，怎樣才能脫穎而出呢？這又讓團隊絞盡腦汁，除了運用煤灰水泥質材，延續產品手感，也希望喚醒其他麻木或遺忘的感官知覺。
想到水泥孔隙可以保留香氛，近來常用於製作擴香石，台電文創團隊靈機一動，何不再加進煤灰成分，將擴香石做成LOGO，鑲嵌於筆記本封面呢？這次的聯名紀念品「擴香石筆記本」就這麼誕生了。使用者能滴上自己喜愛的香氛，放在包包、擺在書桌，不僅好香也好看，獨特又自然地融入日常生活。
「我覺得，不只臺灣，現在全世界都缺少了一點有趣的東西。」張小燕表示。這樣一個專找老舊物品的文創單位，看見老東西，總是如獲至寶。像這次擴香石筆記本使用的紙張，就是某次去倉庫找包裝用的月曆紙時，無意中瞄到的。幾疊滿布厚厚灰塵的公文紙，動員了十多人，輕刷灰塵再搬回辦公室保存。張小燕說，如何讓無用之物變成有趣的商品，需要一種「等待」，留存老東西，就是等待某個時機再被看見。
百年台電加點創意 迸出文化新味
台電文創扮演著串連者的角色，把具有百年歷史文化的台電故事，透過設計師創意，結合各界產業技術，打造成文創商品。這個角色不輕鬆，需要與不同領域的設計團隊跨界合作，彼此語言與認知經常來回思辯，也需與第一線產業溝通，如何將老物料再運用的觀念傳達出去。
「這個過程很辛苦，每個作品都像自己努力生出來的孩子一樣，我們希望，台電可以給人家不一樣的感覺，是注重細節可以放心、也很用心的。希望大家在拿到我們商品時，都能驚呼『天吶，怎麼這麼有創意呀？』」張小燕眉飛色舞地說。
「看看我又拿一疊卷宗。」「這些是發電廠地址的鐵牌。」「誰說月曆紙只能包裝呢？」張小燕熱情分享蒐集到的舊東西，只要用心觀察，這些物品充滿可循環再利用的可能性和新生命，像蟄伏的種子，等待發芽。