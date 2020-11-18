獲第57屆金馬獎之邀打造金馬貴賓禮品，台電文創以電廢煤灰、水泥做成經典馬頭LOGO，搭配舊公文紙，經裁縫工廠老師傅純手工車縫，推出「擴香石筆記本」。創意設計，為看似無用之物創造了新價值。​

金馬影展與台電文創一拍即合，緣於107年台電的股東會紀念品－人孔蓋煤灰陶瓷吸水杯墊。當時，這項設計吸引媒體目光，金馬影展團隊看到報導後，相當認同發電廢煤灰回收再利用的環保永續精神，主動打電話邀請台電文創，一起為108年的奇幻影展設計聯名商品，讓影迷共同關注環境永續議題。

台電新事業開發室文創課長張小燕回憶，接到邀約電話時，聽到對方報上「金馬」名號，覺得不可置信，脫口問：「你們是詐騙集團吧？」沒想到對方回：「你才詐騙集團。」那次聯名，不騙來騙去，雙方激盪出了真誠的創意火花，打造出極受歡迎的紀念品。

張小燕說，金馬獎匯集了一群會說故事的人，他們看見台電文創「循環經濟」的精神，都愛上台電故事。這樣的跨界合作，讓張小燕和團隊大受鼓舞。她說：「台電文創的每個商品，都希望用故事來傳遞訊息，這才是我們販售商品的目標。」。