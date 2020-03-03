共和黨聯邦參議員斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）表示，「共產中國」並不想加入國際社會，而是想要統治國際社會，「無論我們是否願意承認這一點，結果都是美中已是新冷戰狀態。」圖／擷自斯科特臉書影片

共和黨聯邦參議員斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）表示，「共產中國」並不想加入國際社會，而是想要統治國際社會，「無論我們是否願意承認這一點，結果都是美中已是新冷戰狀態。」

「今天的威脅不是核毀滅，而是一場以科技、不實信息和政治說教為作戰手段的冷戰，」他說。

佛羅里達州的斯科特參議員2月28日在華盛頓智庫哈德遜研究所發表了演講。他說，自尼克松總統在1972年訪問中國後，美國一直奉行合作與融合的政策，但結果只是「強化了一個堅決的對手」。他強調說，「請記住它是共產中國，我們不能忘記這一點。」

斯科特議員列舉多個例子：在巴拿馬，中國興建自己的港口控制行經的海上物流；在阿根廷，中國正建蓋一座阿根廷政府不想要或不需要的核能電廠；在非洲大陸，中國開採自然資源，目的是要進一步控制他們；在全球，中國以國家扶持的華為等「國家龍頭企業」科技公司，將觸角擴大延伸。

「在我們美國，我們一直以來面對的是中國滲透到美國研究機構的例子，目的是要竊取敏感、通常是由納稅人資助的研究項目，」斯科特說，「共產中國的目標就是要控制盡可能多的地區乃至世界，我們必須清楚地看到這一點。」

斯科特參議員呼籲，美國必須調整目前全球態勢和國家安全機構，以應對來自中國的挑戰。他說：「我們對全球和平、民主和人權的承諾必須搭配一套全球戰略，才能應對共產中國日益增長的威脅。」

斯科特說，他在擔任參議員的第一年期間致力於揭示中國共產黨的真實意圖及其反民主的世界觀。

他說，在當今黨派政爭激烈的美國，共和與民主兩黨在對待中國共產黨的問題上卻有著廣泛共識。

「我們已經看到，政策制定者看待共產中國問題的方式已發生了結構性的變化，這可能是唯一一個兩黨有根本共識的議題，」斯科特說。

在香港去年6月爆發抗議活動後，斯科特是首位到香港進行訪問的國會參議員。他一直支持香港的民主抗議運動。

斯科特在哈德遜研究所的演說中繼續表示力挺香港和台灣。他說，「我們與熱愛自由的香港人和台灣人、歷史上受迫害的藏人、和平的維吾爾穆斯林和法輪功學員，以及共產黨中國的新聞工作者和政治異議人士站在一起。」

「我們為人權挺身而出，面對邪惡，我們挺身反對政治中立，」斯科特說。他接著說：「我每天都在努力確保，我們走在歷史正確的一方。」

67歲的斯科特曾在2011年至2019年期間擔任佛羅里達州州長，並在2018年美國國會中期選舉中擊敗民主黨對手，成功轉戰成為聯邦參議員。