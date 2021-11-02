台灣總統於10月國慶時，發表了所謂的四個堅持，前面三項，基本上，只是闡述當前的狀況，而第四個堅持，中華民國台灣的前途，由台灣人決定，也不過是反應台灣主流民意。整體看來，了無新意，竟引來中國的強烈反應，台灣的國民黨，也隔岸相應，跟著中國抗議，像同一鼻孔出氣。而一位台北市議員，藉著質詢的機會，大概希望政治上得分，看準台北市長的要害，要求他唸四個堅持，議會上展開一陣舌戰，博得一些新聞版面。內容有點無聊幼稚，但是，在短短的雙簧中，市長的那句「我是台大教授啦，為什麼要被你教」，有些看點，也曝露了傳統心態，傲慢或自悲，見人見智。人生獨特因緣際會，在台大浸四年，看過很多台大教授，基本上，台大教授也是人，親身上過他們的課。撇開專業學識，單從言行來分析，具長者風範，見解高超，令人敬佩的確實有；但是，平庸凡夫，毫無宏觀，猶如路人的佔多數；而見識狹隘，欠缺氣度，讓人無法景仰的，也時有所聞。如屬於第二、三類，不禁想問，台大教授，又有什麼了不起？

總統國慶四堅持

反應台灣土現實

觀念不正加粗魯

台大教授如走卒

小時候在鄉下，村內沒有大學生，小學老師，是少見的知識份子，他們的教訓，就是生活準則。小學畢業後，對台灣社會環境，沒有什麼概念。隨後十年中，順著時代潮流，努力唸書，專心課業，雖然都是在學校，但是看到的世界，已日漸開闊。平日接觸的城市，越來越熱鬧，和純樸的鄉村，距離越來越遙遠，五公里的鄰近彰化，二十公里外的台中，更遠達一百七十公里，台灣最繁華的台北市，本以為那是這輩子的極限，等到離開台灣，飛越一萬公里的太平洋，來到浩瀚的美國，才知道世界有多大。在看了海外雜誌後，才知道對自己的故鄉，認識有多貧瘠，尤其對國家的歷史，更是無知透頂。當年決定出國留學，本來的目標是拿博士，回台灣當教授，因為年輕時，心理中的教授，是個清高的職業。但是，客觀環境的影響，來美國日子一久，回台灣的想法，漸漸地淡化，一轉眼，四十年後的今天，仍然在美國，回台灣當教授的目標，一直沒達成。

離開台灣到美國

政治雜誌自由多

腦袋不再桎酷鎖

四十年後更淵博

我大學念台大，有美國博士學位，有想回台大教書嗎？從來沒有。除了大學時期不是高材生，也非頂尖大學的博士外，鄉村長大的孩子，家中三百年來，沒有進士狀元，沒有流利國語的背景，沒有長輩的青睞，能成為台大教授嗎？這輩子，從小學到高中，沒有上過一天的補習班，也沒有找過老師補習，藉著公平的大學聯考，和冥冥的人生奧秘，考上台大，又到美國留學定居，應算是三生有幸的個人奇蹟。大學聯考取消後，當前的升學制度，國英數理化外，還要求課外才藝，加上面試口試，鄉下的學童，能和我有類似的機會嗎？在美國工作多年後，有次回台大閒逛，經過一個面試教授的場所，好奇地探頭看一下，一位好朋友的父親，台大資深教授，評審委員之一，剛好走出會場，向他打了招呼，自我介紹，他問我是否也去應試，「毋是」，他的表情，似乎鬆了一口氣，後來聽說，台大有對特定目標，在國外招攬人材，你知道嗎？九Ｏ年代，美國經濟有些頹勢，有次和初相識，任教台大的教授聊天，談到美國有經驗的很多，台大要找人材應該很簡單，意外地聽到「小廟容不了大神」，令人失望。台大要和國際接軌，登上世界學術舞台，沒有大神相助，有希望嗎？要考進台大，不簡單，要當台大教授，也不容易，而要當台大校長，耍嘴皮就夠嗎？學識能力要一等一嗎？

考進台大真的難

才藝口試更麻煩

學術品質要翻轉

小廟大神一團亂

沒有完成當年的教授夢，有點可惜，但是一個偶然的機會，在美國大學兼差，稱不上正牌教授，但是工作性質類似，傳道、授業、解惑，一樣不差，回頭一看，已快十五年，滿心歡喜，聊以自慰。看到許多學生的掙扎，沒有富裕的家庭，為了生計學費，每星期工作二十小時，令人同情，不時地提醒，自己很幸運，要多惜福。一般而言，教授有豐富資源，無上的權力，可提供最直接的幫助，去改變一個人的一生，教室內外，妥當適中的身教言教，更可影響學生的思維，造就高級人材棟樑。回顧在台大的日子，我的教授中，有些真的是良師益友，他們的教誨，以及分享人生經驗，心底無限感激，沒有到台大，今天的我，一定大不相同。反觀當前一些台大教授，或前台大教授，扛著那響亮大招牌，藉著公眾媒體雜誌，發表危言聳聽的言論，介入無謂的紛爭，造成社會分裂，甚至沒有本土國家概念，可悲可恥也可惜。不只台大教授，任何大學的教授，對國家的前途，都有崇高的義務，因為教室內的學生，不久之後，就要負起政經工商重責，而當前的台灣，面臨空前的挑戰，教授們的責任，更加重要，不能掉以輕心。共勉。

照例來段台灣話做結尾。

台大教授大招牌

栽培台灣好人材

若是心歪黑白來

分裂社會怎自在

註：寫到此，想到三位台大同班同學，大學時期優秀，也是美國名校博士，他們回台大當教授，是台大之福，台灣之福。