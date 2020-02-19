空軍F-16戰機2018年在瑞芳五分山發生撞山意外，導致飛官吳彥霆不幸殉職，監察院針對相關違失人員提案彈劾，2月4日通過彈劾案，監察院今（19）日表示，攔管官史青年等5人，輕忽任務前整備，任務前未查看實施計畫，地障認知錯誤，導致意外，違失情節重大且明確，已將5人移送公懲會。

空軍花蓮第五聯隊一架編號6685的F-16A戰鬥機，2018年6月4日參加漢光演習時，在新北市五分山區失事，空軍少校吳彥霆不幸殉職，監委包宗和、仉桂美及林雅鋒提案彈劾，並於2月4日審查通過。

監委調查說明，攔管官史青年，任務前未查看實施計畫，地障認知錯誤，事後才知實施計畫與要旨命令中「全程不得低於絕對高度2000呎」規定，且在駕駛兩度呼叫「受雲層影響請求爬高」時，卻仍未准其爬高。

監委指出，戰協官賴文生，本應在任務機脫離前與航管完成協調，但任務中卻受航管圖資錯誤，管制員要求向東修正，高度先保持2,000呎，「待會可以爬再跟你講」的影響，戰協官竟地障認知錯誤，反錯誤協調以高度保持2,000，到龜山島再爬高方式脫離，直到通過陸上目標左轉11秒才協調爬高，違反安全規定。

另，攔管長盧易舜，未查看實施計畫及要旨命令，任務中不知安全規定，未全程守聽，在戰協官協調到龜山島再爬高、任務機受雲層影響請求爬高狀況時，未能主動接替管制或指導處理，導致任務機低高度通過陸上目標，仍無法依計畫爬升，違反安全規定，導致撞山事件。

監委表示，莊春源派赴航管擔任萬安演習空中聯絡官，竟忘記本身任務，對當天有無空中兵力毫無掌握，錯失航管管制空域輸入錯誤的改正機會；區劍飛，主管戰管中心值勤規定及人員訓練，規定攔管官執行任務前要熟諳地形（障），卻未訂定檢查地障的標準作業程序，衍生誤判140幅向無地障情事。

監委指出，史青年等5人，輕忽任務前整備，地障認知錯誤，不知「全程不得低於絕對高度2,000呎」安全規定，導致撞山失事，違失情節重大且明確，經提案彈劾，於2月4日審查通過，已將相關被彈劾人移請公務員懲戒委員會審理。