印中衝突的根源，是由於1949年開始中國非法入侵圖伯特，1959年後佔領了整個圖伯特，印中在喜馬拉雅地區相遇，開始發生軍事衝突所造成。圖／擷自德國DW網路影片

今年喜馬拉雅山區的火藥味越來越濃，印度和中國發生大規模軍事對抗，成為國際特大新聞，而且，很多研究者真的很擔心大象和龍在喜馬拉雅山碰撞的嚴重後果。但是，已經有軍人死亡、開槍、數萬計的軍人以及大量的重型武器源源不斷地運往對抗的地點——即使喜馬拉雅山的嚴寒逼進也沒有一點「降溫」的跡象。

2017年就印度和中國在喜馬拉雅地區進行軍事對抗時筆者曾寫過一篇文章叫《喜馬拉雅地區的死結》，文中指出，印度和中國在喜馬拉雅地區的衝突是一個「死結」，同時也指出印度和中國在喜馬拉雅地區存在「不可避免的危機」。三年以後衝突再次爆發，而且，比上次更嚴重，據報導印度方面已經有20名士兵死亡，另外，還有一名圖伯特特種部隊人員犧牲。中國方面沒有報導傷亡情況，但有媒體傳出也有士兵死亡。

總之，印度和中國在喜馬拉雅地區劍拔弩張，但是，所有媒體或者有關討論印度和中國在喜馬拉雅地區衝突時，有意的迴避關鍵問題或問題的根源，總是在枝葉問題上滔滔不絕、大說特說。當然，中國迴避、掩蓋這些問題是非常「正常」，不掩蓋、不撒謊才叫「不正常」，但是，印度和國際社會也跟隨中國的「輿論導向」迴避一些關鍵性問題，乃無法理解。更重要的是迴避問題的根源，對全面認識問題不利，因此，無法對症下藥，解決不了問題，解不開「死結」。

解決印中衝突的最佳辦法是讓這兩個亞洲大國恢復到1950年前「隔離」狀況，重建大象和龍之間的緩衝區域。

1962年之前印度和中國有邊境衝突？

印度和中國在喜馬拉雅地區發生衝突時幾乎所有的媒體提到了1962年的印中戰爭，除此之外沒有任何歷史可追溯。給人的感覺是1962年之前印度和中國在這一地區非常和平或者沒有衝突。更有媒體天才出眾提出「雙方的思路差異」、是「雞同鴨講」的問題。因此，認為「或許首先可以從近代和現代歷史中找到部分答案。」大談特寫「歷史印象」似乎想說彼此的歷史印象是衝突的根源。如要談「歷史印象」更不應該發生衝突，因為，印度是「西天」，中國四大名著之一，中國普通百姓家喻戶曉的《西遊記》中「西天」是印度，給中國人的歷史印象應該非常好，畢竟是唐僧千辛萬苦，壓性命要去的國度。事實上，BBC恰恰迴避了近現代最主要的歷史事件，即真正的衝突之歷史根源。

1962年之前印度和中國有邊境衝突？有點基本常識的人就會一目了然，這個問題的荒唐至極！當然，被中共洗腦洗殘的中國人也試著想一想，怎麼國民黨時候就沒有所謂印中衝突，清朝、明朝更沒有……為什麼？答案非常簡單，國民黨、清朝和明朝時印度和中國就根本不接壤，當然就沒有邊境衝突。為什麼中國共產黨統治中國就會出現印度和中國邊界問題？而且，不久後就發生軍事衝突？因為，中國非法入侵佔領了圖伯特（西藏），圖伯特和印度歷史上的邊界就被中國共產黨控制，並非法佔領至今。歷史上印度和圖伯特自古就是接壤的鄰國，有著數千公里的邊界線。雖然，歷史上的邊界線發生過很多變化，但到1959年之前印度和圖伯特有著雙方基本承認的傳統邊界線，雖然，有些地區還有爭議，但總體上各自堅守傳統邊界線，也沒有發生過就邊境問題的大規模軍事衝突。

中國非法佔領圖伯特之前，印度和中國沒有接壤，也就沒有邊界問題，不言而喻，之前二百五十萬平方公里的緩衝國圖伯特被中國非法佔領之後亞洲的兩個大國遙望相隔狀況被迫改變，印中開始碰撞。而如今並非是兩個大國碰撞的問題，是兩個核大國的碰撞，更是兩個想稱霸亞洲，乃至世界的大國的碰撞。

非常清楚，印度和中國如今的對抗衝突的直接根源就是中國非法佔領圖伯特，而圖伯特至今仍然是被佔領的國家。就如此明確的事實，媒體、學者統統迴避，為什麼？政治正確？意識心態？利益？或者是遺忘症？筆者無法定論，但是，都在迴避一個歷史事實，迴避印度和中國發生衝突的根本問題。

中國官方資料無法證實中國入侵圖伯特之前，中國和印度在喜馬拉雅地區接壤或存在邊境。更談不上邊境衝突、邊境測量確認等。因此，中國政府對圖伯特和印度、尼泊爾、緬甸和不丹邊境問題時都會提到「傳統習慣邊界」。中國政府編寫的《西藏自治區外事志》中寫道：「17世紀前，兩國（印度和中國）基本遵循歷史形成的各自行政管轄所及的傳統習慣邊界線。」前半句是彌天大謊，不說17世紀，1950年前印度和中國根本不接壤的，怎麼會有邊界？後半句說的「傳統習慣邊界線」指的是圖伯特和印度地之間邊界線。但圖伯特和印度的部分邊界線也由於19世紀英印政府強佔圖伯特領土為其勢力範圍和保護國而發生爭議，部分爭議中國入侵圖伯特之前仍然沒有得到解決，但是有雙方基本承認的邊界線，這被中國稱為「傳統習慣邊界線」。



作者指出，印度和中國的對抗衝突來自中國從1949年非法入侵佔領了圖伯特（西藏）。圖／擷自BBC網路影片

由於整個喜馬拉雅地區是圖伯特種族和文明圈，雖然，英印政府以現代或西方國家的概念劃分了「邊界」，或者灌輸這些當地人民不以為然的概念，但是，當地人民繼續著他們往常的生活，邊界不是鐵絲網，不是持槍實彈的士兵封鎖的禁地，人們自由的過著自己的生活，跨越「邊界」來去自由，包括遊牧、經商等…..圖伯特歷史學家夏格巴先生的話最能反應當時圖伯特和印度的邊境情況，1950年8月夏格巴警告尼赫魯，圖伯特和印度數千公里的邊界線上只需要：「七十五名印度士兵防守就可以，但如果中國佔領圖伯特，印度將需要派遣數十萬的軍隊防守邊境。」同樣當時圖伯特也不需要派遣大量的軍隊駐守邊界，只在口岸進行管理即可。

中國為什麼提出「實際控制線」？

提到印中衝突時，總會提「實際控制線（Line of Actual Control）」這樣一個概念。中國的百度是這樣解釋的：「實際控制線指中國和印度實際控制地區的分界線。一詞由中國在1959年的中印邊界交涉中率先提出，是對中印邊界現狀的描述，它並非兩國武裝力量實際到達的界線，按照中國的解釋，它在中印邊界東段主要是麥克馬洪線，而在中印邊界西段則是1956年版中國全圖畫出的那條邊界線。印度方面接受了這一提法，但對實際控制線的具體位置，兩國的認識從未一致過，因此直到今天，實際控制線仍在釐清中。」

這個概念核實了筆者在上面提到的1959年之前，印度和中國沒有接壤，當然就沒有邊境問題。對筆者在〈喜馬拉雅地區的死結〉一文中是這樣寫的：

「1949年，中共開始入侵圖伯特安多和康區的部分地區，1950年向圖伯特康區和衛藏地區入侵。1951年中共軍隊進駐圖伯特首都拉薩，逐步以軍事為後盾在政治上剝奪圖伯特噶廈政府的政治權力。1951年7月底，中共西南外事處處長楊公素奉命率外事幹部十餘人，從重慶啟程進藏。1952年1月，中國共產黨西藏地區工作委員會外事處成立。中共稱「由於情況特殊，未對外公佈」。1953年9月，中共以「合署辦公」的名義吞併了圖伯特政府外交部。這是中共首次正式接觸圖伯特政府外交、軍事、邊界等的官方檔。中共以「合併」、「合署辦公」之名讓圖伯特外交部交出政府外事資料，並開始翻譯。「原外交局交來大批藏文檔，同時我們已著手調查瞭解中印邊界問題」。「這是中共首次接觸圖伯特和印度的邊境資料，之前中共沒有任何有關印度和圖伯特的邊境資料。」說中共沒有任何印度邊界方面的資料等於中國沒有，包括國民黨、滿清……

也許讀者對這種說法持懷疑態度。請看：「周恩來總理針對西藏噶廈提出要收回失地一事，說明這次中印談判只談已成熟的懸而未決的問題，邊界問題現在情況還不清楚，這次不能談。」這是中國共產黨佔領圖伯特之後首次與印度談判前，即1954年4月中國高層內部會議中周恩來說的。

因為當是中國入侵圖伯特不久，而且，還沒有完全佔領整個圖伯特，圖伯特政府繼續存在，中國對圖伯特和印度的邊界沒有任何概念，更沒有任何資料。因此，儘量迴避談邊界問題，當時對印度不施加任何壓力、不挑起爭論是中國非常重要的策略，因為畢竟印度是最早承認中國共產黨政權的國家之一，更主要的是如果印度在國際上對中國入侵圖伯特表態，對於中國是非常不利。還有中國當時全面控制邊界地區不可能的，所以，中國政府創造了所謂的「實際控制線」的概念忽悠印度政府，並強調「它並非兩國武裝力量實際到達的界線」。這對中國來說是最佳策略。很清楚的是所謂的」實際控制線」沒有任何的歷史和法律依據。上面中國提到的「麥克馬洪線」是1914年圖伯特政府和英國簽訂的《西姆拉條約》中劃定的。然後是，「中印邊界西段則是1956年版中國全圖畫出的那條邊界線。」你中國獨自在圖伯特和印度之間劃個邊界線讓人家承認，人家是傻逼嗎？憑什麼要承認？

中國國家社科基金重點專案研究印度和中國領土爭端的文章指出：「在中國和印度最終解決邊界與領土爭端之前，實際控制線具有極為重要的意義，但由於歷史原因和現實戰略利益矛盾，中印雙方對實控線的位置存在不同的認知，難以就澄清和劃設實控線的問題達成一致。實控線認知差異也持續引發中印在邊境實控線地區發生對峙。」

「歷史原因」在中國共產黨語境裡是個萬能的詞，幾乎所有的問題可以用「歷史原因」搞定。貧窮、民族衝突、社會矛盾、甚至貪污腐敗、環境破壞、踐踏法律等等統統可以是「歷史原因」，永遠沒有黨國的錯。上面提到的「歷史原因」更是「奇妙無窮」，什麼歷史原因？有意掩蓋了中國非法入侵圖伯特的「歷史原因」。

上面的文章中也指出：「實控線認知差異近年來持續引發中印在邊境地區的軍事對峙及其他突發事件……」

那麼，對中國一廂情願的所謂「實際控制線」，印度是怎麼認知的呢？請看印度總理尼赫魯是怎麼說的：「什麼叫」實控線？」這是他們在（1962年）9月以來通過侵略製造出來的一條線？以公然的軍事入侵前進40 或60公里，然後再主動後撤20公里並要求對方同樣做，這種欺騙性的詭計騙不到任何人。」

而現實狀況是「誰控制誰有理」，近幾年印度指控中國對邊境地區採取「切香腸式」戰術……

不說中國被非法佔領的圖伯特問題，退一萬步說，印度和中國兩個具有數千年歷史文明的大國，怎麼就沒有明確的邊界線？印中為什麼至今還無法就所謂「實控線」加以確定？（遑論邊界線的劃分）為什麼「印中邊境是迄今中國與主要領國唯一未解決的陸路邊境」？為什麼「中印圍繞邊境問題的談判磋商迄今並未取得突破性進展.」？

總之，印中衝突的根本問題或者根源是由於從1949年開始中國非法入侵圖伯特，1959年後佔領了整個圖伯特，因此，印中在喜馬拉雅地區相遇，由於中國當時入侵圖伯特時需要印度在國際社會上的沉默，中國主動高喊「印度支那，巴耶！巴耶」。印中蜜月期過後，開始發生軍事衝突，因為，中國完全佔領了圖伯特國家領土，與印度在邊境發生衝突已經是不可避免。