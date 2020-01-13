黑鷹殉職將士今(13)日下午移柩，蔡英文總統前往國防部向殉職將士緬懷致敬。圖／取自總統府Flickr

黑鷹直升機失事，參謀總長沈一鳴上將等8人不幸殉職，國防部今(13)日下午5時進行移柩，由三軍總醫院懷德廳移往空軍松山基地指揮部，行經路線設有致敬點，供民眾致敬，蔡英文總統也前往國防部，向殉職將士緬懷致敬。

蔡英文今天和國防部長嚴德發、國家安全會議秘書長李大維等人赴國防部，向殉職將士致敬。

移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發，路線全長約13公里，採「慢速引導」，行經國防部、空軍司令部、海軍司令部等19處，行經路線設有37個致敬點，供民眾致敬，車隊最後抵達空軍松指部。

蔡英文稍早在臉書發文表示，明天早上7點半將為殉職的8位將士舉行聯合公祭，今天下午5點先進行移柩，「謝謝8位殉職國軍將士用一生守護國家，人生的最後一段路，由我們來陪伴。」

國防部明天將在空軍松指部舉行公祭，上午7時30時至10點40分開放民眾入場致意；配合啟靈路線，自松指部出發，共設置松指部、敦化北路及南京東路口等11處、22個致敬點，沿路採單邊列隊，提供國軍官兵及民眾緬懷。

公奠儀式除了棺木覆旗、追晉軍階、頒發褒揚令與旌忠狀外，將有空中致敬分列式（UH-60M型機及幻象2000型機執行）及19響矧砲致敬等。



14日啟靈路線圖。圖／取自國防部發言人臉書



蔡英文總統傍晚前往國防部向殉職將士緬懷致敬。圖／取自總統府Flickr



蔡英文總統傍晚前往國防部向殉職將士緬懷致敬。圖／取自總統府Flickr



蔡英文總統傍晚前往國防部向殉職將士緬懷致敬。圖／取自總統府Flickr



官兵列隊致敬。圖／取自總統府Flickr



沿途國軍官兵及民眾致敬。圖／取自總統府Flickr



沿途國軍官兵及民眾致敬。圖／取自總統府Flickr