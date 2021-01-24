長期關注在地文化的賴郁臻認為，每個來自地方的故事都值得被記錄。圖／林冠良

斗笠，曾經支撐起坑子社區與小檜溪的許多家庭，而今鮮有人擁有手工編製斗笠的技術。這項消逝的傳統工藝，透過一些人的努力，重新被看見。

「爾牧來思，何蓑何笠。」斗笠是農村的一道風景，桃園蘆竹的坑子社區，曾是全台灣主要的斗笠生產地之一，過去以農耕為主的小檜溪也有著「斗笠庄」之稱。如今不僅盛況不再，隨著時代變遷，也少有人知曉這段在地的故事。

串聯在地記憶的笠書

「想到過去，斗笠撐起過溪仔，阿嬤和阿姆，囝仔揪阿姨…。」笠書《一本好冊》，是一群桃園的年輕人，試著認識一起在小檜溪生活的人們，而唱出的歌。

「過溪仔」，就是現在的小檜溪，位於桃園市桃園區，曾經因為家家戶戶的婆婆媽媽都會編製斗笠，當時甚至被稱為「斗笠庄」。在以農為本的年代，家中男性外出耕種，女性在家煮飯、帶孩子，並利用空檔時間編製斗笠賺點外快，很多人靠著斗笠撐起一個家。

笠出於竹，撿取並處理桂竹筍籜，然後「過劍門」，調整竹篾厚度，爾後在笠模上，以六角孔編法編製成笠胎，收邊固定，接著在笠胎上編織竹籜葉，再用縫線固定竹籜。這說來簡單的過程卻十分精巧，初學者可能1天編不出1個斗笠。手工繁複，價格又無法與機器製作或進口斗笠相較，時至今日手工斗笠產業式微，一手絕活的老人家不敵時代，過溪仔不再製作斗笠，這段故事也慢慢地鮮為人知。

一群桃園出生、外地念書工作，數年後回到桃園的年輕人，成立「桃滔藝文工作室」，各自發揮音樂、設計、文字、影像等專長，以不同的形式說著家鄉的故事。創辦人賴郁臻4年前回到家鄉，以文字專長記錄桃園的點滴，也因此與「斗笠庄」的故事相遇，不禁感嘆，「原來，我的家鄉這麼有趣！」她蒐集資料、訪問社區的阿嬤，書寫這段故事，藉著斗笠的故事串聯小檜溪的曾經與現在。

每個人的人生都很重要，每個人的故事都值得被記錄。」賴郁臻堅定地說，有一位受訪阿嬤在2020年過世了，如果當初沒有透過訪談留下阿嬤和斗笠的故事，這些在地記憶也就永遠消失了。



不論是坑子社區的「吉笠」美稱，或是小檜溪曾經之為「斗笠庄」，即使產業式微，仍有不同的人，以不同方式留存斗笠的精神。圖／林冠良

來自桃園的吉笠事

不只撐起一個家，斗笠更可說是台灣農村的縮影，過去幾乎人人都有一頂以上的斗笠，遮陽擋雨，是下田耕種、上山採茶的必備品。「我的婆婆很會編斗笠，還有人專程登門拜訪下訂單。」桃園市政府文化局長莊秀美這麼說，「現在因為社會型態轉變，農村裡戴斗笠的人越來越少，再加上大量進口的斗笠物美價廉，傳統手工斗笠逐漸式微。」

在蘆竹區的坑子社區，日治時期曾是全台灣主要的斗笠生產地之一，全盛時期，全村每天產出超過百頂斗笠，依工法與材料，有粗工與細工之分，土地公坑的粗工斗笠，以及赤塗崎的細工斗笠，以精湛技藝編製出品質極佳的斗笠，被冠上「吉笠」的美稱。這樣的「美笠之鄉」隨著周邊茶園減少、林口窯磚廠逐漸停工歇業，90年代之後不復見編織斗笠的情境。



桃滔藝文工作室以斗笠精神發想「笠書」，融入斗笠元素，說著小檜溪的故事。圖／林冠良

坑子社區發展協會為了活化這道農村風景，曾辦理推廣活動，讓更多人認識土地的故事。此外，4位來自不同地區的共學媽媽，陳怡君、王瓊瑩、吳虹潔、李文婷，因為在坑子社區租了一塊地種菜，以不同角度認識這塊土地。她們說，「我們帶著孩子們種菜、觀察植物昆蟲生態和步道探險！」不僅如此，「蘆竹坑子社區雜學堂」，除了食農教育很受歡迎，在傳統聚落探險中，拜訪保留完整的百年古厝、尋訪社區昔日的斗笠、木炭窯等傳統技藝，也另闢蹊徑，讓大人小孩得以聽聞觸摸坑子社區的斗笠故事。

坑子社區透過環境教育小旅行以及斗笠彩繪等體驗活動，讓更多人有機會認識社區的歷史和過往。莊秀美說，「從事社區營造之前，必須先找出在地DNA。」站在文化的角度，傳統工藝和技術具有保存價值與意義，更可以結合環境教育，像是龍潭的三和社區，結合客家的米食文化與自然生態旅遊，規劃許多有趣的輕旅行和各式體驗活動，可以玩上一整天。而透過社區營造補助計畫，政府部門可以鼓勵社區、社群組織及個人，傳承在地記憶，甚至進一步創造新的價值。



以六角孔編法編製成笠胎，看似簡單，實則精巧。圖／林冠良



編製斗笠的工具，如今已十分少見。圖／林冠良

讓傳統文化發揮最大價值

「製作斗笠的過往，是小檜溪的特色，也是閩南社會的精神。」賴郁臻認為可以運用「斗笠」做為符號延伸，讓斗笠以全新的形式復甦，她指出，「像是笠詩社，就是以笠為名，將農村意象與精神留在文學之中。」以此延伸，以斗笠六角形編織基底為造型的地瓜糕餅、製作斗笠形狀的麵茶口味手工餅乾等，融入許多具有代表性的閩南元素，推出「笠書」聯名產品，製作出一本「可食用的故事書」，讓更多人認識小檜溪。

這樣的在地敘事與創新形式，除了進入市場，市府也以不同方式提供協助。「我們站在教育視角規劃課程，或是安排見學行程，提供提案者學習和交流的機會。」莊秀美指出，市府每年巡迴各區辦理社區補助聯合說明會，提案人提出計畫後，市府根據計畫內容進行評估、給予意見，補助可執行的計畫，包括提供場地等資源，莊秀美說，「政府扮演媒合角色，協助提案者取得各種資源。」透過政府、社區和個人三方之間的整合，將傳統工藝文化以不同精神保存傳承。