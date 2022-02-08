當任何組織或國家用「TAIWAN, CHINA」的稱呼時，我們只會惱羞成怒地抗議「被矮化」，但自己老是將「CHINA」及「TAIWAN 」混在一起，也不向國際社會澄清或宣示自己的名字是「TAIWAN 」！圖／取自維基百科，By N509FZ, CC BY-SA 4.0

虎年已經祥臨，且讓我們虎視「台灣」是不是一個「不正常」的「地區？或 國家？」呢？

（1）必須審視自己的國名老是用「Republic of China （Taiwan）」, 而在國際上又有誰能夠清楚一個是[有]「People」及另一個是[沒有]「People」的「China」？再加上總統及副總統出國訪問友邦都搭乘「China Airlines」，因此自己老是用或加上「China」在宣傳自己，連友邦都混淆不清，也用「CHINA TAIWAN 」，而在國際上，當任何組織或國家用「TAIWAN, CHINA」的稱呼時，卻只會惱羞成怒地抗議「被矮化」，但自己老是將「CHINA」及「TAIWAN 」混在一起，卻自己也不向國際社會澄清或宣示自己的名字是「TAIWAN 」！

（2）抓耙嘛當做總統！而這位御任總統有七大弊案在身且有事實証據，司法一直沒有任何處理及進展？司法改革已經喊了五、六年了，結果是雷聲大雨點小？

（3）打壓「言論自由」的人，嘛當做省主席，還被蔡總統任命為APEC 代表！

（4）逼迫主張「言論自由、台灣獨立」鬥士鄭南榕自焚而死的共犯，嘛當做市長！

（5）世界四大獨裁屠夫之一的蔣中正，其記念堂竟然坐落在號稱自由民主「國家?」首都-台北的中心！

（6）不少的台灣人民也包括蔡總統，仍然在景仰崇拜「獨裁血腥」的蔣經國，並以「反共保台」來掩飾其近一生的摧殘人權民主及迫害台灣人民的事實！

而二二八及白色恐怖的追思會己經舉辦多年，卻只是一種儀式而流於形式，沒有什麼意義與價值，因此必須要徹底執行轉型正義，要公布歷史的真相、懲罰元凶與加害者，廢除所有蔣屠夫雕像及蔣廟（中正紀念堂），如此，才能和解共生，並邁向公平正義和諧的社會！

（7）一直在用死亡的「Republic of China -中華民國」的國旗及國號，己經近七十三年了，不少的「台灣」人民根本不在乎！

（8）「中國」戰機幾乎天天入侵台灣的航空識別區，而總統卻惦惦無出聲，竟然沒有向國際社會發出強烈的譴責中國，而「台灣」人民似乎也不生氣或是已經麻痺了!

（9）爽領高退休奉的高階將領夏灜州，竟稱這些入侵台灣領空的中國戰機，是在巡視中國自己的領空，有些將領更說「國軍共軍都是中國軍」！

（10）還有最近「台灣」的冬奧選手並擔任掌旗的黃郁婷竟然穿著「中國」選手服拍照練習並炫耀一番，還洋洋得意的回應說「在運動界裡沒有國籍之分」，我們不禁要問：中國什麼時候會讓「體育歸體育，政治歸政治」呢？而在國際上的任何活動或會議什麼時候會放過或不打壓「台灣」呢？即使我們叫「Chinese Taipei」（中國的台北）或更不用說是「TAIWAN」呢？

（11）「台灣」使用的「中華民國」憲法，還包括整個中國及已經獨立的外蒙！但「中華民國」憲法在制定時，「台灣」仍在「日本」的統治之下！而還有一些居住在「台灣」的人民仍停留在一百多年前的時光隧道𥚃，在自慰享受著他們「大中國」版圖的美夢，他們更期待「中華民族的偉大復興」！為什麼他們怎麼到現在還依然睡不醒呢？

（12）最近的民調顯示有約70%贊成「維持現狀」，那麼「台灣」的現狀究竟是什麼呢？

（13）「台灣」究竟是一個「國家」嗎？定位是什麼？「國家」的名字又是什麼？而「國家」的方向又在那裡呢？如果缺乏「國家」的定位與方向，那麼要如何建立「台灣」的「主權國家」意識與「生命共同體」，及奠定「自由、民主、獨立、健康」的未來呢？

最後，敬祝大家虎年吉祥平安！更期盼「台灣」虎化所有的「不正常」成為「正常」的國家，虎虎生風，順祝「台灣」虎年新願景：

藍天綠地野百合

經濟文化再維新

正名制憲新台灣

自由民主美麗國