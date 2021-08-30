立陶宛挺台灣和阿富汗事件爆發，成為中共網軍對台灣人實施認知作戰的議題，這類文字既可以打擊台灣人抗共決心，還可以離間美台和立陶宛的關係，反覆讀了幾篇親共媒體所刊登，用追求和平包裝的文章語言，或以嘲諷口氣，針對為正義打抱不平的小國立陶宛，不只違背正常人的起碼道德，文字背後還隱藏著呼喚台灣投降的真實意圖，文筆若劍，卻直指台灣，我必需正告這些作者：「只有持槍的人才有權談論和平」，香港人悲劇命運，就在眼前上演，歷史告訴我們：和平只能靠武力維護，所以我要說一句重話：台灣走親美抗中道路，七十年來，雖有驚險，卻也維護了和平，企圖改變路線，搞親共行為，就是帶領台灣走向災難。

美國從阿富汗撤軍，因為姿態不雅，引起國際痛罵，中共大外宣更發動網軍落井下石，離間美台關係，拜登說了重話，美國挺台灣，如同支持以色列和北約，把台灣與以色列並列，這是美國首次，其實，台灣人命運與猶太人也有幾分類似，只是猶太人命運比台灣人更悲劇，那是失去自己國家的悲劇，台灣人若要成為以色列，我們應該學者更堅強。

多數人忘了猶太人被羅馬帝國毀滅後，最大祖國不是以色列，而是沙俄帝國，因為聖經的預言，猶太人開始在歐陸流浪千年，羅馬法律規定岐視猶太人，猶太人更無法擁有土地，建立國家更免講，1917年，在沙俄帝國被蘇維埃推翻前，沙俄帝國領土的西沿，緊鄰德國和波蘭，聚集最大的猶太人族群，估計有數百萬人，這些人知道自己是猶太人，卻居住在俄羅斯土地上，所以也是俄羅斯人，很可惜，雙重身份無法保護猶太人，在信奉東正教的沙俄帝國眼中，猶太人是被上帝拋棄的人，所以最早壓迫猶太人是俄國人。

決心抵抗強權的人民值得支持

1914年，一戰爆發，沙俄帝國起兵，向德奧聯盟的哈布斯堡王國展開攻擊，軍隊鐵蹄先通過猶太人聚落，只要發現猶太人擁有土地，就先行沒收，對猶太人驅離屠殺，然後放火燒村，電影《屋頂上的提琴手》就是描述猶太人雙重身份悲劇，數百萬猶太人被沙俄驅離，從此在歐洲各國流浪，拿著不同護照，但是，護照無法保護猶太人，部分懷著恨意的猶太人投入蘇共革命團體，1917年終於推翻沙俄拿到公民權利，猶太人復國主義從此開始倡議，繼沙俄後，對猶太人迫害才是德國納粹，在納粹終極處理下，六百萬猶太人死於集中營，自以為自己是台灣人也是中國人的藍色支持者，看到這樣的歷史悲劇，不知有何感想？

二戰後，猶太人回到舊土巴勒斯坦建國，周邊卻是敵人環繞，歷經多次戰爭，猶太人靠著堅強活下來，否則世界上早就沒有以色列。

只有願意抵抗強權的人民，才值得支持，以色列或立陶宛就是台灣的啟示。

阿富汗事件後，美國已經向台灣發出清楚信號，台灣人阻擋中共帝國向東擴張稱霸之路，就像使用俄羅斯身份的猶太人，擋住沙俄帝國通往德奧的大軍，你不願意起身反抗，鐵蹄奔至，台灣人下場就是毀滅。



作者指出，只有願意抵抗強權的人民，才值得支持，以色列或立陶宛就是台灣的啟示。圖／1989.8.23立陶宛參與波羅的海之路的示威人群，自由人鍊。擷自維基百科，公有領域