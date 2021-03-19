認真拜讀了新黨萬年主席郁慕明在《中國時報》撰寫的，〈慎防中美共管台灣隱藏的託管論〉，題目有點繞口，讀完後才知道，文章繞來繞去，主旨還是反對目前民進黨政府的維持現狀的「華獨」，早期，趙少康、郁慕明、李勝峰創立的新黨，還口口聲聲捍衛中華民國，現在卻是紅通通一片，令人不勝唏噓，搞政治到此地步，也真是斯文掃地了。

郁慕明在文中引述很多錯誤訊息，就讓我看不下去了，只能提筆，短批一下。

自由人無法和奴隸對談

郁慕明開頭引述中共解放軍發言人吳謙說，「台灣常常提出要中共體認台灣人的獨立意志，那麼14億人的統一意志呢」？這一點說詞很可笑，吳謙應該說清楚，到底是中共要併吞台灣，還是14億人要併吞台灣，過去我常說，「自由人和奴隸無法交談」，因為立足點不平等，更直白說就是「雞同鴨講」，共產黨洗腦下的中國人，已經不是正常人，正確名稱應該是，「共產黨人」，14億人沒有自由表達意見權利，依照李克強的定義，6億人每天所思所想，絕不是併吞台灣，而是明天在那裡吃飯，可見統一不只是假議題，更是不存在的議題，中台兩國和平合併的前提只有一個，「14億奴隸先脫下枷鎖，變成自由人」，否則如何對談，「我家是你家」這樣的課題，借問一下，來到台灣短暫旅遊享受自由生活的中國人，若可以自由選擇，他願意再回去中國生活嗎？問一下來台的香港人，為何不是逃到中國？

東西德的統一就是如此，並非西德以經濟力量強行併吞東德，而是東德民主化後，接受開放的資訊，人民透過公投，自願與西德併吞，今天，在中共強制教育洗腦下的統一，只是獨裁者為了鞏固政權，對人民餵食的民族主義毒藥，中共絕對不敢開放資訊，讓人民閱讀，因為一旦開放，他洗腦的假資訊、假歷史，就無法面對陽光挑戰，中共更不敢開放網路，一旦14億人知道自己辛苦工作的所得進入貪官口袋，搬到海外，中國人走到國際上，經常被挨罵，人民還有國家光榮感嗎？有錢的中國人不想做中國人，為什麼台灣人要當中國人？

中國是否必須併吞台灣，拋開「血濃於水」，「兩岸一家親」這些假話不談，這個課題本身其實是理性，可以討論的，中共如果真的想併吞台灣，就應該開放網路，讓人民透過網路，吸收各種正反訊息，理解目前台灣人超過80%拒絕統一的現況下，要如何統一？而不是郁慕明所說的80%只是一小撮台獨。

中共併吞台灣比較好？還是讓台灣獨立比較好？國際上如何看這件事？戰爭的風險又如何？中共政權是否因為戰爭而倒台，人民是否因為戰爭而更加窮困？甚至反過來思考，台灣獨立對中國的諸多好處，長期以來，中共並不理性針對這件事，只是一昧放任小粉紅義和團亂說話，提高民族主義調子，這些文字語言對統一大業，一點好處也沒有，只是加劇台灣反抗中國而已。

台灣主權屬於台灣人民

根據文明國家的遊戲規則，甚至根據國際法律，中國和台灣兩國的合併，必須在兩國人民自由意志之下，才公平、和平，才可能實施，否則，打著內戰還沒完旗號，強行武統併吞或許成功，留下的戰爭後遺症，就是兩國仇恨和百年無法消除的衝突，仇恨之下，又有哪一位是無辜者呢？

郁慕明對戰後的近代史，尤其是中美關係，國共和台灣之間複雜的歷史，認知並不正確，並且曲解喬治柯爾在《被背叛的台灣》一書中的描述，根據聯合國規定，戰後的殖民地解放明文規定，聯合國指派託管三年，託管單位應該協助受託管的土地人民獨立建國，越南、朝鮮、香港、馬來西亞、新加坡、印尼，一體適用，並非美國假借託管，暗中扶持台獨，而是公開託管，公開台獨，郁慕明的描述違背事實。

郁慕明指控喬治柯爾來台支持台獨，更是胡說，柯爾是美國戰略情報署先遣部隊，早國府軍隊，先一步來到台灣，任務是卸下日軍武器，協助蔣介石進行接收託管，柯爾奉命對台灣當時社會上的菁英詢問民意，撰寫報告給國務院，當時，台籍士紳缺乏國家觀念，多數表達要回到中國統治，否則台灣早就獨立建國了。

台灣依照民族自決法案，脫離殖民地身分後獨立建國，天經地義，只是命運讓台灣錯失機會，國共內戰的勝負變化，使人措手不及，美國在內戰中支持國民政府，也認為國民黨會勝利，儘管美國國會或政府內隱藏很多紅色分子，造成政策搖擺，或左派同情者居中作梗，例如馬歇爾，沒想到蔣介石卻兵敗如山倒，美國一度想放棄國民黨，承認中共政權，又因為韓戰打亂布局，這和台灣主權歸屬是兩回事，1951年，英國對台灣歸屬問題在聯合國提案，因為韓戰爆發提案被擱置，留下主權未定。

美國為了不讓台灣捲入國共戰爭，當時，美國國會的支持託管派議員，多次要求美國政府把國民政府趕離台灣，搬到海南島，正式由美國託管台灣，也因為韓戰爆發加速美國實施圍堵紅色擴張政策，只好讓國民政府留在台灣，說來，台灣遭受折磨，也是天意，但是，新黨還搞不清楚，真正搞台獨是中共扶持的台共組織。

1928年，中共扶持台共在上海成立，成立宗旨是「發揚台灣民族，台灣獨立建國」，中共趕走國民黨，騙走中國土地，分裂中國，還想欺騙台灣，世界上哪裡有騙子成功兩次的道理呢？郁慕明應該問一下習近平，中共是甚麼時候改變主意，不支持台獨了。



作者指出，1928年，中共扶持台共在上海成立，成立宗旨就是「發揚台灣民族，台灣獨立建國」。圖／張家銘，民報資料照