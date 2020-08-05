美國總統川普說，中國抖音海外版TikTok在美國獲得成功並深受青少年喜愛，但是美國不能接受這類公司的安全風險。他說：「我們對中國的態度自從中國病毒襲擊我們之後出現了重大改變。」

川普4日在白宮記者會上再次表示，他限期微軟或任何美國公司在9月15日左右之前完成收購TitTok的談判。他說，TikTok生意做得很成功，吸引了很多年輕人。

他說：「TikTok很成功，在美國有巨大的業務。人們迷上了它。有很多朋友看到宣布（針對TikTok的措施）時給我打電話。我認為他們的孩子喜歡TikTok。他們不喜歡，因為他們再也見不著自己的孩子了。但是不管他們可能是什麼，這是很令人稱奇的。」

他在記者會上談到微軟收購TiktTok的談判時說：「不管交易能不能達成，我們給他們的期限到9月15日左右，我們會看看能否達成，而且能不能有很好的安全性，意思顯然是安全。微軟在審批方面將會是一家好公司，包括與國防部共事，他們有高層級的審批。所以這會很好。但是也有其它公司。」

川普總統之前曾表示要禁止TitTok，但是他改變了主意並在星期一表示，他不反對由微軟或其它美國公司收購TikTok，而且美國政府因為允許這筆交易將獲得一大筆錢。

川普總統星期二再次引用房東與房客的比喻表示，如果達成交易，「美國財政部也將得到好處，不僅僅是賣家」，「不管是什麼價格，這個價格的一個非常大的比例要進入美國財政部」。

正值美中關係惡化之際，TikTok在美國受到嚴格審視。川普政府官員以及國會兩黨的議員擔心，這個應用可能會讓中國政府接觸到美國用戶的大量數據，從而對美國的國家安全構成威脅。

川普星期二表示，TitTok雖然是成功的公司，但是與華為公司一樣，美國不能接受它們帶來的安全風險。他還說，是新冠病毒疫情大大改變了他的行政當局對中國的看法。

他說：「我不責怪他們，這真的是一家很棒的公司。真的是很棒的公司。但是我們不能接受任何這些公司的安全風險，包括華為，你們知道，我們已經叫停了華為。但是我們不能接受安全風險。我認為，我們對中國的態度自從中國病毒襲擊我們之後出現了重大改變。我認為出現了重大改變。它（病毒）襲擊了世界，而本來不應如此的。他們本應能夠制止它。所以我們的感受不同了。我不知道。當你失去成千上萬的這麼多人、最終全世界會有幾百萬人時，……這是發生在美國、歐洲和全世界的可怕的事情。」