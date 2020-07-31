在中國專制帝國陰影下，小英總統的中華民國台灣，能維持50、100年嗎？台灣獨立建國不是海市蜃樓？是讓我非常憂慮的問題。圖／擷自總統府flickr資料照

今天（2020年7月30日），阿輝伯、李登輝前總統去世。他是台灣的民主之父，將永遠被台灣人記住、敬愛、懷念。他曾經拍拍我的肩膀，說，「邱先生，你最近常寫文章罵我」，「沒關係，繼續寫，繼續罵！」

我《民報》專欄（2020/07/27），談James Bradley 的《中國海市蜃樓》（China mirage），捅了一個馬蜂窩。朋友反應激烈，大都不信、置疑、反對。提出尖銳問題，我都無法答辯。以我能力，這些大哉問，我無答。在此我先提出幾點想法。

China Mirage 有沒有？

Bradley 的 China mirage，不是創見。Karl Wittfogel 1954 寫的Oriental Despotism（東方專制政治），就有類似看法。前美國國務卿Henry Kissinger，不僅想法類似，還想到做到，是當今專制中國帝國崛起的始作俑者。

8年前我會認為是Bradley謬論，但8年後，習近平上台後窮兵黷武，軍國主義、帝國主義高漲，目前看來，Bradley 的論述有道理。我卻不同意，認為，他把中國的專制獨裁認定為鐵板一塊，不可改變。我不如是認定。他沒說清楚中國專制帝國永遠不變、不能民主化，但給人的印象是，會很久，5百、1千年？我不認為那麼久，但1百、2百年，我認為可能。

在此中國專制帝國陰影下，小英總統的中華民國台灣，能維持50、100年嗎？台灣獨立建國是不是海市蜃樓？這是讓我非常憂慮的問題。我無答，但感覺Bradley的「台灣一定是中國的一部份」的論述，真實、現實，台灣無法避免，必須面對的命運難題。

朋友問，習近平死後會有其他習近平嗎？我說當然會，Bradley說必然會。兩千多年來，秦始皇、毛澤東、鄧小平到習近平，都是一脈相連，專制獨裁本質不變。因為不是人，是根深蒂固的制度問題。

所以，兩千多年的朝代變化，都是換湯不換藥。每個朝代更變，都是「人民起義」、「人民革命」。毛澤東更是「無產階級革命」、「服務人民」、「人民當家作主」、「人民共和國」，但他比秦始皇還要專制。制度產生毛澤東和習近平。習近平之後會有更多的習皇帝。

台灣民主化、香港民主運動成功嗎？

有人提起台灣民主化的成功和香港最近轟轟烈烈的民主運動，令世人喊讚。兩千年來，台灣從來不是真正中國帝國的一部份，沒真正被中國的專制制度統治過。香港很類似，還有99年英國統治的歷史經驗。很多人認為，中國可以根據台灣和香港經驗民主化，那是迷思。所以，Bradley 的海市蜃樓論述裡，香港民主化必敗，香港必被納入中國的專制體制，台灣命運一樣，必然是中國的一部份。

我認為Bradley大錯特錯。我相信Samuel Huntington 教授的文明衝突論和John Mearsheimer 教授及前美國國安顧問John Bolton 的現實主義。民主美國和專制中國，必然文明衝突，不可能互不侵犯、和平共存。對軍國主義、帝國霸權的中國必須強硬對待，不能一廂情願，不能讓步，要堅決反對，不惜一戰。美國要能摧毀專制中國，要有逼迫中國民主化的決心和能力。如是，台灣獨立才有希望。

所以，學妹陳麗貴導演讚揚香港和台灣青年學子的民主運動，對民主遠景充滿希望，讚得對。好友李筱峰教授支持小英總統維持現狀，目前台灣是主權獨立國家，也是說得對。他說，台灣的獨立，要「軟索牽牛」，一步一步走下去，有希望。我一樣同意。

但是，我回李教授一句「牛可拉，狼吃你」。中國惡狼不僅吃你，還要把你的牛也吃掉。我們不能沒看到Bradley的香港民主必敗、台灣一定是中國一部份的mirage論述。他有中國兩千年的歷史驗證為依據。



作者認為在一定戰略狀況下，為了美國國家利益，美國會武力協防台灣。但先決條件是，台灣要有一定的自衛能力。圖／民報資料照，民報合成

美國會和中國一戰？

有人問，美國會為保護台灣民主和美國一戰？我認為不會。當然更不會為了支持香港民主和中國兵戎相見。

在一定戰略狀況下，為了美國國家利益，美國會武力協防台灣。但先決條件是，台灣要有一定的自衛能力。小英總統重視國防，是對的，但面對武力崛起中國，台灣和中國軍力差距嚴重擴大，台灣能長期整軍備武，自衛台灣？美國和中國的權勢差距也快速縮小，超強優勢不在，能和中國一戰？

在如是嚴峻權勢情況下，美國越來越不能、不敢和中國一戰。在台灣獨立建國必要民主美國摧毀中共政權、引動專制中國文明現代化、政治民主化的嚴峻條件下，台灣能獨立？小英總統的中華民國台灣能維持50年、100年？不能，就是Bradley的China mirage的論述重心。

朋友問，你拋出一堆問題，你的答案是什麼？我啞口無言。我捅了馬蜂窩，捅出的問題比給的答案更多，很多問題我無答。我的自我解嘲是，上帝、佛祖、阿拉對我的問題也沒解答。孔夫子、Plato、Aristotle、John Mill、John Locke、馬克思沒答案，華盛頓、林肯、希特勒、列寧、毛澤東更沒答案。對這些人類命運的終極問題，我們都還在石器時代，滿頭霧水，霧煞煞。

我無解

我的問題團團轉，自相矛盾。我苦思，我無解，當然我也在逃避問題。無奈，我回到前篇專欄的第一句話，人有自由民主的DNA，也有專制獨裁的DNA，兩者纏鬥不停，死亡慘重。那就是人的原罪。（2020/07/30）