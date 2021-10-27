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每日國際焦點

美國國防部官員評估阿富汗伊斯蘭國最快6個月內有能力攻擊美國。

蘇丹軍方表示政變推翻政府是為了避免內戰。暫停所有民間航班至30日。

以色列耶路撒冷市長表示若美國想在耶路撒冷建立巴勒斯坦大使館，該市將拒絕提供任何行政業務服務。

海地黑幫封鎖港口出入，使得燃油短缺，G9黑幫聯盟領袖稱只要總理Ariel Henry辭職，就放行運油車輛。

日本

數位廳選擇亞馬遜AWS與Google雲端平台為全國雲端運算計畫的服務供應商。

南韓

前總統盧泰愚過世，享年88。

中國

習近平將不會出席G20羅馬峰會。

印度

經濟大幅回溫，預計本財務年度稅收將超收10%。

澳洲

世界貿易組織同意召開會議討論中國抵制澳洲紅酒問題。

印尼

與美國共同呼籲G20成立防疫論壇以因應未來的傳染病疫情。

馬來西亞

星馬警方共同出擊於柔佛、吉隆坡兩地破獲求職詐騙集團。

越南

工業貿易部長表示2030年之前，越南都將仰賴燃煤發電。

巴基斯坦

總理Imran Khan任命中將Nadeem Anjum為新情報局長。

阿富汗

美國國防部官員評估阿富汗伊斯蘭國最快6個月內有能力攻擊美國。

歐盟

歐盟環境部報告認為歐盟達到2020年氣候目標，即較1990年減碳20%，增加綠能佔比至20%，提升能源效率20%。

英國

計畫提出新核能法案，要用電戶在核電廠興建期間，就要先額外付費供核電廠興建經費。

法國

大選前6個月，3大左派政黨候選人支持度全面落後，社會黨候選人巴黎市長Anne Hidalgo支持度僅5%，綠黨候選人Yannick Jadot僅7%，極左政黨不屈法國的梅蘭雄僅10%，遠遠落後3大右派政黨，總統選舉將成為全右競逐。

俄羅斯

在法國壓力下，同意延後香檳標示法2個月。

瑞士

串流平台上2.9萬部影片中，僅5%是瑞士製作。

義大利

風暴襲擊西西里卡塔尼亞造成洪災2死。

西班牙

建議歐盟成立聯合天然氣供應安全系統。

烏克蘭

控訴俄國使用天然氣供應為戰略武器，稱若俄國跳過烏克蘭供氣給中西歐國家，將採不對稱辦法對抗。

葡萄牙

總理表示，即使總預算遭國會否決，也不會辭職。

美國

網路基礎設備公司RightForge將代管前總統川普TRUTH Social。

墨西哥

超過3000偷渡客人龍持續從南部北上。

智利

右派候選人José Antonio Kast快速崛起，首輪投票民調中超越原本領先的左派候選人Gabriel Boric。

哥倫比亞

委內瑞拉重啟邊界，哥國多省準備收容大量難民。

海地

黑幫封鎖港口出入，使得燃油短缺，G9黑幫聯盟領袖稱只要總理Ariel Henry辭職，就放行運油車輛。

以色列

耶路撒冷市長表示若美國想在耶路撒冷建立巴勒斯坦大使館，該市將拒絕提供任何行政業務服務。

阿拉伯聯合大公國

阿布達比國家石油公司與當地電力公司簽約，供電將100%來自太陽能與核能。

伊朗

遭駭客攻擊導致加油站系統停擺。

利比亞

衝突波及扎維耶煉油廠使其遭受嚴重損壞。

卡達

國王抨擊國內部落主義盛行，提出將推動平等公民權立法。

南非

國營電力公司Eskom表示因供電不足，延長分區限電。

民主剛果

中選會主委在爭議中宣誓就職。

蘇丹

軍方表示政變推翻政府是為了避免內戰。

暫停所有民間航班至10月30日。

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