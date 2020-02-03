中國武漢等地爆發肺炎，台灣竟然遭到池魚之殃，相繼被義大利、越南等國家禁航（包含華航、長榮），台灣足球隊也因為被認定為中國人而被拒絕入境蒙古，成為受害者。武漢肺炎疫情事件，戮破了「維持現狀」的國王新衣。圖／民報合成

中國武漢等地爆發肺炎，台灣竟然遭到池魚之殃，相繼被義大利、越南等國家禁航（包含華航、長榮），台灣足球隊也因為被認定為中國人而被拒絕入境蒙古，成為受害者。這些事件的上演，令「一個中國」政策在台灣社會受到熱烈的關注與討論，因為世界衛生組織將台灣與香港、澳門一同納入中國，也就是「兩岸四地」，才種下這個禍患。

台灣雖然已經三次政黨輪替，民進黨經歷第二次執政，可是始終走不出與中共競爭中國法統的歷史陰影，民進黨宣稱台灣是主權獨立的國家，現在的國名是中華民國，為了說服國人，出現Republic of China (Taiwan)（加註台灣）、或 Republic of China,Taiwan（在台灣的中華民國）等等說法，最近出現的一個講法，是蔡英文總統接受 BBC 訪問，用的是 Republic of China Taiwan（中華民國台灣），強調的涵義是台灣是主權獨立的國家，國名是中華民國，可是不能讓人民滿意，只好採用變通的講法，試圖說服人民接受「維持現狀」的政治制度。

政治人物為了「維持現狀」，不惜欺騙人民，而人民也選擇相信，結果是就像是「國王的新衣」一樣，在這次的武漢肺炎疫情事件，被無情的戮破了騙局，在世人面前，不論Republic of China (Taiwan)或 Republic of China,Taiwan， Republic of China Taiwan，一般的簡稱還是 China（中國），終究台灣只是一個地名。

國際社會弱肉強食，在比賽誰的拳頭大，WHO早已失去公正的立場和人道精神，雖然有一些友邦仗義直言，但台灣現在仍是「世界衛生孤兒」，武漢肺炎疫情爆發時，就有人擔心國際社會依照中國「一中」的說法，會把台灣列入拒絕入境的地區，如今真的是不幸而言中，八九不離十。

這種禁止入境事件，在武漢肺炎疫情蔓延期間，相信仍然會不斷的發生，增添社會不滿政府的氛圍。其實民進黨執政，應該不會有與中共競爭中國法統的歷史包袱，也不會有國共內戰的陰影，可是拿著中華民國旗幟，掛著中華民國國名，無法走進國際社會，政治人物的自我催眠，存在的鴕鳥心態，無法務實的面對問題，思考國家的未來發展，才是最大的問題！

另一方面，人民相信政治人物的謊言，以為「國王的新衣」，就像是「皇后的貞操」一樣，没有懷疑的必要性，也是坐實「一中現象」仍然存在的原因。武漢肺炎疫情對台灣產生的政治危機，將會讓台灣人民的國家認同，更加錯亂，還是能夠有進一步的澄清作用，則有待觀察。

作家兼廣播名嘴吳錦發在臉書上說，台灣應該建立新的思維方式，建立「出埃及記」的精神內涵；舊約聖經《出埃及記》記載，公元前13世紀，摩西受上帝之命，率領被奴役的以色列人離開古埃及，歷經40多年艱難跋涉，終於到達富饒的迦南。

吳錦發指出，閉門唸書、寫書、在曠野漫步、簡易飲食，是瘟疫時代的生活形態。而當疫情蔓延時，國人在深居簡出的時候，從「出埃及記」的精神內涵，真的可以想見台灣的未來發展方向嗎？