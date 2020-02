中國武漢等地爆發肺炎,台灣竟然遭到池魚之殃,相繼被義大利、越南等國家禁航(包含華航、長榮),台灣足球隊也因為被認定為中國人而被拒絕入境蒙古,成為受害者。這些事件的上演,令「一個中國」政策在台灣社會受到熱烈的關注與討論,因為世界衛生組織將台灣與香港、澳門一同納入中國,也就是「兩岸四地」,才種下這個禍患。

台灣雖然已經三次政黨輪替,民進黨經歷第二次執政,可是始終走不出與中共競爭中國法統的歷史陰影,民進黨宣稱台灣是主權獨立的國家,現在的國名是中華民國,為了說服國人,出現Republic of China (Taiwan)(加註台灣)、或 Republic of China,Taiwan(在台灣的中華民國)等等說法,最近出現的一個講法,是蔡英文總統接受 BBC 訪問,用的是 Republic of China Taiwan(中華民國台灣),強調的涵義是台灣是主權獨立的國家,國名是中華民國,可是不能讓人民滿意,只好採用變通的講法,試圖說服人民接受「維持現狀」的政治制度。

政治人物為了「維持現狀」,不惜欺騙人民,而人民也選擇相信,結果是就像是「國王的新衣」一樣,在這次的武漢肺炎疫情事件,被無情的戮破了騙局,在世人面前,不論Republic of China (Taiwan)或 Republic of China,Taiwan, Republic of China Taiwan,一般的簡稱還是 China(中國),終究台灣只是一個地名。

國際社會弱肉強食,在比賽誰的拳頭大,WHO早已失去公正的立場和人道精神,雖然有一些友邦仗義直言,但台灣現在仍是「世界衛生孤兒」,武漢肺炎疫情爆發時,就有人擔心國際社會依照中國「一中」的說法,會把台灣列入拒絕入境的地區,如今真的是不幸而言中,八九不離十。

這種禁止入境事件,在武漢肺炎疫情蔓延期間,相信仍然會不斷的發生,增添社會不滿政府的氛圍。其實民進黨執政,應該不會有與中共競爭中國法統的歷史包袱,也不會有國共內戰的陰影,可是拿著中華民國旗幟,掛著中華民國國名,無法走進國際社會,政治人物的自我催眠,存在的鴕鳥心態,無法務實的面對問題,思考國家的未來發展,才是最大的問題!

另一方面,人民相信政治人物的謊言,以為「國王的新衣」,就像是「皇后的貞操」一樣,没有懷疑的必要性,也是坐實「一中現象」仍然存在的原因。武漢肺炎疫情對台灣產生的政治危機,將會讓台灣人民的國家認同,更加錯亂,還是能夠有進一步的澄清作用,則有待觀察。

作家兼廣播名嘴吳錦發在臉書上說,台灣應該建立新的思維方式,建立「出埃及記」的精神內涵;舊約聖經《出埃及記》記載,公元前13世紀,摩西受上帝之命,率領被奴役的以色列人離開古埃及,歷經40多年艱難跋涉,終於到達富饒的迦南。

吳錦發指出,閉門唸書、寫書、在曠野漫步、簡易飲食,是瘟疫時代的生活形態。而當疫情蔓延時,國人在深居簡出的時候,從「出埃及記」的精神內涵,真的可以想見台灣的未來發展方向嗎?