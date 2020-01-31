武漢肺炎疫情嚴峻，台灣鐵路管理局今（31）日宣布，若疫情持續升溫，將公告旅客須戴口罩乘車，若拒絕相關勸導將拒絕運送。圖／取自交通部臺灣鐵路管理局粉專

武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情嚴峻，防疫再升級，台灣鐵路管理局今（31）日宣布，台鐵車廂每月4次全面消毒、備口罩額溫槍，若疫情持續升溫，將公告旅客須戴口罩乘車，若拒絕相關勸導將拒絕運送。

為防治武漢肺炎進一步擴散蔓延，台鐵局今天宣布，配合政府防疫政策，持續提升相關防疫措施，針對三大面向提出升級版措施，包括利用廣播系統、LED加強衛教宣導，在車站配置口罩、乾洗手液及體溫計，車廂每月4次全面消毒，並請第一線員工健康自主管理，請旅客乘車時務必配合，共同維護自身及旅客健康。

台鐵局表示，在各車站配置口罩、乾洗手液及體溫計，並宣導請有呼吸道症狀旅客配戴口罩並使用乾洗手液、與他人保持1公尺以上的距離，提醒身體不適、發燒的旅客，必要時可提供口罩或量測體溫。

台鐵局強調，若未來疫情持續升溫，將配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，公告旅客須戴口罩乘車，如拒絕相關勸導，得依旅客運送契約拒絕運送。

此外，台鐵局提及，針對車站及列車全面性消毒清潔，包括列車每日皆以漂白水稀釋擦拭旅客會碰觸的配件、地板、扶手、窗戶、廁所等，每月4次以迪森藥劑及漂白水全面消毒車廂，如有疑似患者搭乘列車，即再次對該列車全面消毒清潔，空調也比照SARS期間，將車廂空調溫度調整至21至23度間。

台鐵局說，車站清潔消毒人員亦需穿戴個人防護裝備，如手套、口罩、隔離衣或防水圍裙、視需要使用護目鏡或面罩，每日至少一次用漂白水稀釋或以消毒液對站體設施進行消毒工作，並以售票大廳及月台候車椅、自動售票機、售票窗口、電扶梯、洗手間、樓梯扶手及各式觸摸式設備等處為重點。

台鐵局指出，有關第一線員工，會持續供給口罩、額溫槍及耳溫槍等防疫物資，確實督導及要求各段一線值勤人員，務必戴口罩，上班前施行健康管理量測體溫，如發燒超過38°C，並經醫療、衛生單位確認並發出通知書，立即依規定停止上班，辦公場所立即予以消毒，相關人員應檢查追蹤。