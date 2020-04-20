行政院今（20）日舉行紓困振興方案-「民生物資盤點」記者會，政委龔明鑫、經濟部次長林全能、農委會副主委陳駿季、衛福部次長何啟功等人出席。圖／行政院提供

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情衝擊產業，行政院今（20）日表示，國內民生物資供應無虞，沙拉油、麵粉、速食麵及衛生紙等原料充足、價格平穩，目前衛生紙平均日產量約8萬箱，米、蔬果、肉蛋供應足，國產稻米公糧庫存尚有約90萬公噸，未來6個月約可再收成120萬公噸，總計約210公噸，可供國人21個月的消費量。

行政院今天舉行紓困振興方案-「民生物資盤點」記者會，政委龔明鑫、經濟部次長林全能、農委會副主委陳駿季、衛福部次長何啟功等人出席。

林全能表示，衛生紙原料的紙漿以進口為主，去年紙漿進口量約80萬噸，主要進口國為智利及巴西，受疫情影響程度小，今年截至3月底，已進口21.8萬噸，較去年同期增加26%，衛生紙平均日產量約8萬箱，且目前紙廠皆備有一定庫存，原料供給無虞，國際紙漿價格仍處於低檔，衛生紙市場價格平穩。

林全能提到，泡麵4大廠商統一、維力、味丹、味王，每月至少可生產400萬箱供應，目前主要民生物資沙拉油、麵粉、速食麵及衛生紙等供應量充足，價格平穩，請民眾安心。

陳駿季說明，目前國內農漁水產品生產情形穩定，足以供給國內未來6個月的消費需求；國產稻米公糧庫存，目前尚有約90萬公噸，未來6個月約可再收成120萬公噸，總計約210公噸，可供國人21個月的消費量；蔬果供應方面，未來6個月蔬菜供應量約144萬公噸、水果供應量約155萬公噸，均高於安全存量水準。

陳駿季指出，國內豬肉每月上市67萬頭以上，每月供應6.7萬公噸；肉雞每月上市隻數達2,500萬隻以上，每月供應6萬公噸；雞蛋每日生產約2,100萬顆；鴨肉每月上市290萬隻以上，每月供應7,000公噸，供貨情形穩定。

至於國內消費的水產品，包含每月可生產養殖漁獲物1萬3,000公噸、沿近海捕撈1萬5,333公噸、部分返國的遠洋漁獲物5,700公噸及進口水產品約2萬9,000公噸，每月整體供貨量大於國內5萬6,000公噸之消費量。日後如因疫情使進口受阻，農委會將要求遠洋漁獲物返國（估計每月約43,800公噸），優先滿足國人消費需求。