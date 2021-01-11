作者指出，以黎智英的財力，要自掃門前雪，綽綽有餘，如果想更進一步登上青雲，只要向左轉，跪地朝拜獨裁者即可，偏偏黎智英選擇反抗，為了「愛香港」而反抗。圖為黎智英在2020.4.18被香港警方逮捕。圖／擷自美國之音網站，資料照

以這篇文章紀念逝去的2020年。

文章題名，其實是香港詞人林夕寫給黎智英的一首詩，「不願自掃門前雪，卻向人間要是非」，數度被抓進監獄的黎智英，前幾天被香港律政司演出「抓放黎」劇本，很多人擔心黎智英會被送到中國審判，未來命運難料，對於這樣一個事業有成的媒體人，卻生在香港最艱困的年代，當然外部的環境確實不好，以他的財力，要自掃門前雪，綽綽有餘，如果想更進一步登上青雲，只要向左轉，跪地朝拜獨裁者即可，偏偏黎智英選擇反抗，為了「愛香港」而反抗，為了愛自由反抗，你說，這不只是找死而已，知道山有虎，卻向虎山行，所以林夕寫下這樣的心境，「明知人間無是非，卻偏要向獨裁者問是非」，下場可以預知。

2020是悲壯時代

2020年，最悲壯的時代，有悲壯的英雄，中國的武漢瘟疫吹哨人李文亮、任自強、許章潤，香港的黎智英，以及剛剛被逮捕的學運領袖，一干香港學者、律師、人權運動家以及民主派議員，這些敢於詢問人間是非者，全數遭到黑牢的命運，如同港大法律系教授戴耀庭所說，「未來要面對的是冰冷的牆壁」，雖然不是立即死亡，日子肯定比死亡更難過。

對照香港困境，還有另一位悲劇英雄川普，他可能是美國這個時代，最矛盾的化身，左右衝突最激烈年代的代表，在中共和美國建制派官僚聯手之下，美國大選爆發一大堆歷史上從來沒見過的舞弊事件，舞弊案件和手法多到無法詳列，但是這些舞弊卻被主流媒體刻意掩蓋，一股打倒川普的浪潮在美國發酵，但是，儘管很多支持川普的選票被故意掩埋，支持他的選票還是創下7500萬的歷史新高，選票證明川普這個人爭議很多，但是政治經濟成就受美國人民肯定，連民主黨支持者也有30%承認拜登是舞弊當選的總統。

建制派或稱影子政府，長期控制美國國家政府，其言行不一的醜陋行徑，也因為選舉舞弊被一一揭發，原來華府的沼澤是如此深層可怕。

如果川普聰明一點，就接受拜登作票當選的事實，向躲藏背後的深層政府屈服，2024再來宣戰即可，這就是務實派，那麼命運可能不同了。但是，川普的個性決定悲劇命運，他和黎智英一樣，敢向人間要是非，結果卻被是非纏身。

中美共管美國時代

1月6日，國會聯席會議對大選認證，被視為川普最後翻盤機會，由激進左派團體「黑命貴」導演的衝撞國會事件，目前證實有左派團體和右派「川粉」捲入衝撞行列，但是，衝撞國會的罪名，卻必須由川普承擔，正是所謂欲加之罪，何患無辭，慫恿暴民暴動算是輕罪，民主黨已經想好彈劾的罪名，「鼓動政變」。

說來真的很荒唐，從大選投票爭議到現在，川普以及律師、顧問，所質疑的就是，「拜登陣營在中共支持下的選舉政變」，而這個罪名卻輕易回到川普頭上，如果彈劾成立，川普也創下總統被彈劾兩次的紀錄。

美國大選揭露了搖擺州的肆無忌憚舞弊，更揭露兩黨的建制派聯手，企圖置川普於死地，更大的揭露則是中共近十幾年來對美國滲透到了極致，從華爾街散布出去的八爪手，透過美金網路滲透到各州政府，甚至聯邦，包括聯邦大法官到總統當選人，以及所有科技媒體貴族大咖，甚至左派主流媒體，幾乎無法說清楚和中共的利益糾纏，眼下，我們可以看到如果拜登上台，就是一個中美共管的美國，華府大沼澤無法一舉抽乾淨，最後的結局就是美國不再偉大，川普看到危機逼近，卻無力回天，這是悲劇英雄的處境。

美國總統大位不只是被竊取，根本就是被強盜，這是民主的悲哀，應該維護民主的檢警調，國家安全單位完全失靈狀態，法律是民主的基礎，卻率先崩潰，以至於把舞弊當作正常，或者視若無睹。

國會衝撞事件後，川普發文被推特阻擋，一個美國總統居然沒有言論自由，他和黎智英一樣，失去詢問是非的權利，左派的社群大咖，學習中共網路管制的刪貼策略，用專制獨裁方式，統治美國言論的世界已經來臨，這是美國悲哀，也是台灣要警惕的所在。

剩下十天，川普還有機會翻轉嗎？中美共管的美國未來走向如何？想來，越覺得可怕。



美國國會衝撞事件後，川普發文被社群網站阻擋。圖／擷自PBS News hour影片