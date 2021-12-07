白宮宣布，由於中國對人權的侵犯，美國將不派官方代表團參加2022年北京冬季奧運會。示意圖／擷自BBC中文網

白宮宣布，由於中國對人權的侵犯，美國將不派官方代表團參加2022年北京冬季奧運會。拜登政府特別提到了中國在新疆的種族滅絕行為。

這是對北京冬奧會的外交抵制，參加運動會的美國運動員將不受影響。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）對媒體說：「拜登行政當局將不派任何外交或官方代表出席2022年北京冬季奧運會和殘疾人奧運會，這是鑑於中華人民共和國持續發生的在新疆的種族滅絕和反人類罪以及其它踐踏人權行為。」

她說：「美國隊的運動員將得到我們的全面支持。我們將百分之百地支持他們，在國內為他們鼓勁。」

莎琪接著說：「我們將不會為運動會湊熱鬧。面對中華人民共和國嚴重的踐踏人權行為和在新疆的暴行，假如美國外交官和官方代表將運動會視為一切照常，這是我們絕對不能做的。就像總統已經告訴習主席的那樣，美國人的DNA裡包含著挺身捍衛人權。我們對推動人權有著根本的承諾。我們對我方的立場有著強烈的感覺，我們將繼續採取行動，推進中國境內外的人權。」

一段時間以來，人權組織和國會議員紛紛呼籲美國對北京冬奧會實行抵制，以抗議他們所說的中國共產黨政府對人權的嚴重踐踏。除了「外交抵制」呼聲之外，還有一些人士呼籲進行包括運動員抵制和商業贊助抵制在內的「全面抵制」。美國政府已經把中國政府在新疆針對維吾爾人等穆斯林少數民族的打壓措施定性為種族滅絕和反人類罪。

來自民主與共和兩黨的美國議員立即對拜登行政當局的外交抵制決定表示歡迎。

眾議院議長、來自加利福尼州的民主黨人南希·佩洛西（Nancy Pelosi）發表聲明說：「雖然我們支持和慶賀我們的運動員，但是美國和全世界不能為本屆運動會打上官方的印記或者彷彿以為在一個犯下種族滅絕和大規模侵犯人權的國家舉行奧運會一點問題都沒有。」

眾議院外交委員會主席、來自紐約州的民主黨人格雷格里·米克斯（Gregory W. Meeks）也發表聲明，讚揚拜登行政當局的決定。米克斯眾議員說：「在中華人民共和國在新疆從事種族滅絕之際，這是絕對正確的決定。國際社會不應當幫助中華人民共和國洗白其針對維吾爾人和其他少數民族犯下的暴行。」

眾議院外交關係委員會首席共和黨成員、來自德克薩斯州的共和黨人邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）發表聲明說：「我很高興拜登行政當局終於決定他們將不派官員參加北京奧運會，一段時間以來，這一直是顯而易見的選擇。但是我們還需要做出更多的努力來保護奧林匹克運動員，並且不讓中共為這次運動會獲得宣傳價值。我敦促拜登總統鼓勵美國的盟友和夥伴加入我們的外交抵制，從而讓國際奧委會和中共為其無視人權而承擔責任。這些奧林匹克賽事是讓中共將其包括種族滅絕在內的人權暴行正常化的一個關鍵機會，而自由世界必須團結起來對其說不。」

參議院情報委員會主席、來自弗吉尼亞州的民主黨人馬克·沃納（Mark R. Warner）說：「對運動會的外交抵制向中國共產黨發出一個強有力的訊息，表明美國將不會對中共在全球愈演愈烈的咄咄逼人行為及其令人不安的踐踏人權熟視無睹，這份清單很長，而且越來越長，包括對新疆維吾爾和其他少數群體的龐大而係統性的壓迫、在西藏的文化破壞、對那些被視為威脅中共的人士，比如網球運動員彭帥以及全球各地那些沒有遵從中共敘事的公司和個人的噤聲、對台灣人民不斷升級的威脅以及對香港民主自由的破壞。」

在拜登總統正式決定外交抵制北京冬奧之前，中國外交部發言人趙立堅在星期一的例行記者會上針對媒體的有關報導回應說：「如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。」他還說：「美國政客在沒有受到邀請情況下，不斷炒作『外交抵制』北京冬奧會，完全是自作多情，譁眾取寵。」

第一夫人吉爾·拜登（Jill Biden）今年夏天率領美國代表團出席了推遲舉行的2020年東京夏季奧運會。

北京冬季奧運會定於在2月4日至20日舉行，接下來將於3月4日至13日舉行北京冬季殘奧會。

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