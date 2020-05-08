蔡英文總統今天上午召開記者會，宣布邀請蘇貞昌續任行政院長，並交付蘇揆度過疫情、振興經濟、照顧人民、深化改革、均衡建設等5項任務，她表示，「我們會再次攜手衝衝衝，讓台灣繼續發光發亮。」

對於續任閣揆，蘇貞昌說，他深感「任重道遠」。

蔡總統表示，過去1年以來，蘇貞昌院長擔任閣揆，成績有目共睹。她已經邀請蘇貞昌院長續任閣揆，蔡總統也稱讚蘇貞昌是「護國院長」，是她的最佳夥伴與執行者，未來四年任期，兩人將繼續攜手衝衝衝。

蔡總統說，蘇院長上任之初，是上一段執政期間最低迷的時候，有些人對蘇內閣冷嘲熱諷，但是蘇院長沒有一句怨言，上任第一天，就到桃園機場檢視非洲豬瘟的防疫事宜。

總統表示，蘇揆說過「保豬護國，絕不退讓」。蘇一上任，就守住非洲豬瘟的防疫，令人印象深刻。1年多後的現在，蘇貞昌更和行政團隊上下一心，防禦武漢肺炎的肆虐。能夠有這樣一位護國院長，實在是台灣的福氣。

蔡總統說，不只是這些，蘇院長對政治熟悉、對政策也有充分的掌握，能夠用淺白的方式和民眾溝通，說到做到、敢做決定、有過就改。老車汰換的議題，因為有他，終於在防制空污和關懷弱勢之間找到平衡點；婚姻平權的議題，也因為有他，終於折衝出一套妥適的法制。台商回流、經濟穩定成長、基本薪資提高、幼兒照顧、長照2.0升級，他們攜手一起做，也一項一項做出了成績。

總統表示，也因為有蘇院長卓越的政績，「有政府，會做事」，真正深植人心，也讓他們在競選期間，有最強的行政團隊做後盾，施政讓總統放心，政績也讓人民開心。

蔡總統說：「我所認識的蘇院長，一直是真正用生命和誠意在做事。有這樣的好戰友、好夥伴，做我的後盾，我真的很感動，也很感謝」，蔡總統說，蘇院長的高滿意度是人民對他的肯定，他有魄力、有能力，在未來4年第二個任期中對台灣未來的擘劃，她相信，蘇貞昌是她的好夥伴，是最佳的執行者。