磐石艦新增一名實習生確診，該個案病毒、抗體檢測均為陽性。中央流行疫情指揮中心專家專家諮詢小組召集人張上淳說明，不是抗體一出現，病毒就會馬上消失，因此出現時陰時陽的狀況，不容易培養出病毒，此時傳染給他人的機會也降低。圖/取自疾管署直播

磐石艦新增一名實習生確診，該個案病毒、抗體檢測均為陽性。中央流行疫情指揮中心專家專家諮詢小組召集人張上淳說明，病毒、抗體確實可能同時出現，但傳染給他人的機會也降低。

張上淳解釋，這名個案3月23日開始咳嗽、3月26日發燒，是先前3名檢驗出抗體陽性當中的一人，同時出現抗體、病毒都陽性。

張上淳說，部分關切個案在二採後陸續出現確診，但究竟有多少人同時出現病毒、抗體都陽性，還沒有相關報告。

張上淳表示，只要患者體內抗體出現，病毒量就會下降，但不是抗體一出現，病毒就會馬上消失，因此出現時陰時陽的狀況，不容易培養出病毒，此時傳染給他人的機會也降低。

對於歐美國家考量驗抗體作為復工的考量，張上淳表示，原理上，認為有抗體的人不會再發生第二次感染，所以他們可以比較正常生活、正常工作，不用擔心被病毒感染。至於抗體與PCR檢測都呈現陽性，比率比較少，會不會傳染給別人，也還沒有足夠的證據。

張上淳說，抗體與PCR檢測都呈現陽性個案少，也培養不出病毒，所以不擔心他對別人有特別的威脅。 因此，一個國家或地區因大規模的社區感染而封城要解封，用抗體篩檢來作為解封的條件是合乎常理的。但還要看社區傳播中有多少人受到感染，若感染比率只有2%、3%，社會要完整運作還是很有限。