中國有2千多年的歷史和文化,多采多姿,文字的運作,更是千變萬化。

只有在中國,習皇帝(近平)能夠把秦始皇以來2千多年的專制政治,魔術化地變成比西方現代民主政治還要「進步、有效、民主」的21世紀「後現代」(post-modern)的「中國模式」。

被騙了2千年的中國人民

也只有在中國,才有那麼多的人民會相信,「中國模式」比西方民主的政經制度好,更有效率、更進步、更民主。

1990年代,有人(金觀濤等)論述說,那是「超穩定結構」的社會。中國兩千多年的專制文化、政治、社會制度基本不變,穩如泰山。康有為、梁啟超改不了它,胡適、陳獨秀、孫中山、毛澤東也改不了它,鄧小平、江澤民、習近平更改不了它。

毛澤東搞共產主義的無產階級革命,把中國搞得天翻地覆,人民一窮二白。鄧小平一上台,翻臉不認人,把無產階級革命棄若敝屣,但又不能公然承認,就搞文字遊戲,搞成有「中國特色的社會主義」。

其實,鄧小平就是丟棄共產主義,甚至放棄社會主義,掛羊頭、賣狗肉,大搞資本主義。但是不能公然承認,於是造句成「中國特色的社會主義」。他老兄,沒有guts,連更接近事實的「中國特色的資本主義」都不敢用。

30年大搞資本主義,讓中國變成世界第二大經濟強國,直追美國。習近平得意洋洋,要搞偉大的中華民族復興,於是製造自我偉大的品牌「中國模式」,大剌剌地宣揚它的偉大,吹噓成是大大優於西方傳統資本主義的新發展模式。

真是井底之蛙、夜郎自大,以為世人都是大傻瓜。中國人好騙,世人也好騙。

專制政治+國家資本主義

更可笑的是,習近平不僅把他的經濟崛起說成是「中國模式」的功勞。他連半年來中國爆發武漢肺炎,禍害人類,世人受害已近四百萬(還在快速增加),中國受害約十萬(不可信的官方數字,實際人數絕對更多),都還得意洋洋,大吹「中國模式」抗疫非常成功,值得世人稱讚、模仿。讓世界免受更大災難,世人要感謝中國。真是大言不慚,臉皮夠厚。

簡單說來,「中國特色的社會主義」也好,「中國模式」也好,它們都是換湯不換藥的中國兩千年的專制政治,加上國家資本主義的雜種(hybrid)。它的老前輩就是希特勒的德國。

政治上,它是秦始皇之後一脈相傳的東方專制政治。經濟上,國家(習皇帝)控制、擁有大部分生產資本和資源,中央集權主導發展經濟,利用、運作西方和其他自由市場資本主義國家的經貿機制,大做生意,大賺錢。

美國外交關係委員會高級研究員、亞洲項目主任易明(Elizabeth C. Economy )指出,中國宣揚「中國模式」有政治、經濟等考量,第一是為了阻止國際社會對中國的批評,像是新疆和南海問題;第二是發展替代的秩序;第三在經濟上獲益;第四是讓中共在國內的執政合法化。

易明認為,「中國模式」本質上是專制政體和國家資本主義的一個變種,即為國家廣泛控制政治和社會生活,包括媒體、網路和教育,在經濟體制上,市場經濟和國家控制核心部門的混合經濟。

經濟發展要有自由和透明

誰也不知道,習皇帝的中國會不會像希特勒的德國,武力侵略他國,甚至掀起世界大戰。很少經濟學家認為,專制政權領導的國家資本主義,能長期發展經濟,維持高速經濟成長。很多經濟學家認為,要長期經濟發展,需要有穩定的民主政治和真正(個人)自由的經濟制度。

我相信1998諾貝爾經濟學獎得主沈恩(Amartya Sen) 的Development as Freedom論述,經濟發展需要一套關連的自由( development entails a set of linked freedoms)。他特別強調政治自由和透明(political freedoms and transparency )。

金正恩的朝鮮以外,習皇帝的中國是世界最沒有政治自由和透明的國家。我不相信,這個國家能維持長期高度經濟發展。這次中國病毒造成的世界災難,彰顯的就是中國的嚴重缺乏自由和透明。災難嚴厲創傷了中國的經濟體制。很少經濟學家認為中國能恢復過去的高度經濟發展。

很難推翻的超穩定結構

和希特勒的國族主義(Maine Kempt)、毛澤東的無產階級革命、鄧小平的中國特色的社會主義一樣,習皇帝的「中國模式」,講文雅一點,就是建構「假意識」(false consciousness)的意識型態。講白話一點,就是洗腦(欺騙)人民的文字遊戲,就是政治迷思(myth)。德國人被希特勒騙了約20年,結果造成德國與世界的大災難。中國人被類似迷思迷了2千年,變成超穩定結構。要20年、50年被推翻,還真看不到。是否要等100年、200年、另一個世界大戰,才能推翻,還真令人想起來,不寒而慄。(2020/05/06)