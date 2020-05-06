習近平把秦始皇以來2千多年的專制政治，魔術化地變成比西方現代民主政治還要「進步、有效、民主」的「中國模式」。但「中國模式」本質上是專制政體和國家資本主義的一個變種，即為國家廣泛控制政治和社會生活，包括媒體、網路和教育，在經濟體制上，市場經濟和國家控制核心部門的混合經濟。圖／取自中國政府網（資料照）

中國有2千多年的歷史和文化，多采多姿，文字的運作，更是千變萬化。

只有在中國，習皇帝（近平）能夠把秦始皇以來2千多年的專制政治，魔術化地變成比西方現代民主政治還要「進步、有效、民主」的21世紀「後現代」（post-modern）的「中國模式」。

被騙了2千年的中國人民

也只有在中國，才有那麼多的人民會相信，「中國模式」比西方民主的政經制度好，更有效率、更進步、更民主。

1990年代，有人（金觀濤等）論述說，那是「超穩定結構」的社會。中國兩千多年的專制文化、政治、社會制度基本不變，穩如泰山。康有為、梁啟超改不了它，胡適、陳獨秀、孫中山、毛澤東也改不了它，鄧小平、江澤民、習近平更改不了它。

毛澤東搞共產主義的無產階級革命，把中國搞得天翻地覆，人民一窮二白。鄧小平一上台，翻臉不認人，把無產階級革命棄若敝屣，但又不能公然承認，就搞文字遊戲，搞成有「中國特色的社會主義」。

其實，鄧小平就是丟棄共產主義，甚至放棄社會主義，掛羊頭、賣狗肉，大搞資本主義。但是不能公然承認，於是造句成「中國特色的社會主義」。他老兄，沒有guts，連更接近事實的「中國特色的資本主義」都不敢用。

30年大搞資本主義，讓中國變成世界第二大經濟強國，直追美國。習近平得意洋洋，要搞偉大的中華民族復興，於是製造自我偉大的品牌「中國模式」，大剌剌地宣揚它的偉大，吹噓成是大大優於西方傳統資本主義的新發展模式。

真是井底之蛙、夜郎自大，以為世人都是大傻瓜。中國人好騙，世人也好騙。

專制政治＋國家資本主義

更可笑的是，習近平不僅把他的經濟崛起說成是「中國模式」的功勞。他連半年來中國爆發武漢肺炎，禍害人類，世人受害已近四百萬（還在快速增加），中國受害約十萬（不可信的官方數字，實際人數絕對更多），都還得意洋洋，大吹「中國模式」抗疫非常成功，值得世人稱讚、模仿。讓世界免受更大災難，世人要感謝中國。真是大言不慚，臉皮夠厚。

簡單說來，「中國特色的社會主義」也好，「中國模式」也好，它們都是換湯不換藥的中國兩千年的專制政治，加上國家資本主義的雜種（hybrid）。它的老前輩就是希特勒的德國。

政治上，它是秦始皇之後一脈相傳的東方專制政治。經濟上，國家（習皇帝）控制、擁有大部分生產資本和資源，中央集權主導發展經濟，利用、運作西方和其他自由市場資本主義國家的經貿機制，大做生意，大賺錢。

美國外交關係委員會高級研究員、亞洲項目主任易明（Elizabeth C. Economy ）指出，中國宣揚「中國模式」有政治、經濟等考量，第一是為了阻止國際社會對中國的批評，像是新疆和南海問題；第二是發展替代的秩序；第三在經濟上獲益；第四是讓中共在國內的執政合法化。

易明認為，「中國模式」本質上是專制政體和國家資本主義的一個變種，即為國家廣泛控制政治和社會生活，包括媒體、網路和教育，在經濟體制上，市場經濟和國家控制核心部門的混合經濟。

經濟發展要有自由和透明

誰也不知道，習皇帝的中國會不會像希特勒的德國，武力侵略他國，甚至掀起世界大戰。很少經濟學家認為，專制政權領導的國家資本主義，能長期發展經濟，維持高速經濟成長。很多經濟學家認為，要長期經濟發展，需要有穩定的民主政治和真正（個人）自由的經濟制度。

我相信1998諾貝爾經濟學獎得主沈恩（Amartya Sen） 的Development as Freedom論述，經濟發展需要一套關連的自由（ development entails a set of linked freedoms）。他特別強調政治自由和透明（political freedoms and transparency ）。

金正恩的朝鮮以外，習皇帝的中國是世界最沒有政治自由和透明的國家。我不相信，這個國家能維持長期高度經濟發展。這次中國病毒造成的世界災難，彰顯的就是中國的嚴重缺乏自由和透明。災難嚴厲創傷了中國的經濟體制。很少經濟學家認為中國能恢復過去的高度經濟發展。

很難推翻的超穩定結構

和希特勒的國族主義（Maine Kempt）、毛澤東的無產階級革命、鄧小平的中國特色的社會主義一樣，習皇帝的「中國模式」，講文雅一點，就是建構「假意識」（false consciousness）的意識型態。講白話一點，就是洗腦（欺騙）人民的文字遊戲，就是政治迷思（myth）。德國人被希特勒騙了約20年，結果造成德國與世界的大災難。中國人被類似迷思迷了2千年，變成超穩定結構。要20年、50年被推翻，還真看不到。是否要等100年、200年、另一個世界大戰，才能推翻，還真令人想起來，不寒而慄。（2020/05/06）