2020年，被COVID-19給佔去了十一個月。也很難得地讓我們有機會好好看一下世界、想一想未來。

有將近五個月、每天下午兩點，我們都守著電視看疫情指揮中心的記者會，看五位大將與記者們的應對、陳部長的淡定始終讓我們佩服不已；6月7日以後，除非有特殊事件、否則每週只有一次例行記者會，剛開始還有點不習慣！

今年，為了維護專科醫師的資格，很認真地參加學術研討會，覺得放射診斷越來越有趣、也看到不少後起之秀表現得可圈可點、值得期待。回想起來、當年失眠一夜後所做的抉擇、相當正確。未來放射線診斷的發展將會朝跨業整合、跨院合作的方向邁進，相當有意義、也很合適年輕醫師加入。

今年4月有機會到日月潭、順道去九族文化村走走，充分感受到疫情對旅遊的影響，遊客屈指可數，相當冷清。8月時，辦了一次家聚，明顯感受到景氣復甦；這個月，到南部參加醫學會議，四處都是人山人海，讓人格外珍惜身為台灣人的幸福。

託退休之福，得以四處和朋友同學見面、聯絡感情，多年不見的舊識，互道彼此在分別之後的生活點滴，多數人都能堅持初心，特別覺得幸運。

有一次在會議中場休息時、一位同業過來打招呼，主動提起二十多年前被我教過、一些當年讓他印象深刻的事情；如今他在醫學中心服務，是學有專精、人人敬重的醫師，卻依舊熱情滿滿、真是令人高興。

今年7月應朋友之邀到一家醫院擔任顧問、主要工作是為放診檢查及報告做品管，同時也帶資深護理師就住院病人閱片教學；兩者皆與品質提升相關，也是我喜歡做的事情。來年，可能到醫學院從事人文教育的工作，沒想到退休後還能轉換跑道，展開另一種人生；當然，悠遊自在的過日子、還是最重要的首選。我曾認為或許還可以為原先服務的地方做一些事情，最後還是決定放下一切，畢竟三十年努力後、這樣是一個完美的句點。

上個月底，莫名其妙地左側膝蓋扭傷、竟然腫了起來，勞駕復健科王醫師及放診科許多同仁診治，得以迅速復原。過去是我帶著大家照顧病人，這次是自己成了病人，充分感受到同仁們的熱情與支持；也只有站在籬笆的另一邊，才能真正體會醫務人員的重要與偉大！

過去一年半，我和內人完成環球之旅。還藉著上岸之便，拜訪大學同學，算是另類的同學會。回國之後也繼續進行類似活動，藉開會之便拜訪朋友。我們都很喜歡這種新的生活與體驗，悠遊卡與高鐵提供了許多便利，讓我們得以更深入地認識台灣的許多角落。

得以習醫是福氣，退出第一線是必然的事，何時、如何抉擇，則需要思量。這一年半的變化與發展，有些並非個人原本的規劃，但似乎還不錯。

COVID-19之疫，台灣醫界的表現，讓我覺得與有榮焉，期待明年疫情得以控制，大家的生活能儘早恢復正常。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台