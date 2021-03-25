3月23日上午一大早，一台中型廂型車來到門諾基金會的門口，是來禾羽有機農場的張羽廷所捐贈，共載來十大箱共計多達一百五十顆的高山高麗菜，提供作為偏鄉長者們「好好吃飯」所使用，讓門諾基金會同仁又驚又喜。

門諾基金會表示，這是由太魯閣國家公園管理處李敏俊先生的熱心促成，主打有機、健康的禾羽有機農場主人張羽廷曾獲百大青農，他的有機農場位於太魯閣國家公園的西寶台地，以種植高山蔬果所聞名，其中高山高麗菜的品質好、水分多又美味，深受國內消費者喜愛。

本次高麗菜捐贈由張羽廷親自運送下山到門諾基金會並作拜訪，由門諾基金會林國泰常務董事、邱燕銀執行長、財務室金尚德資深主任親自接待和感謝。當大家一打開紙箱，就看到滿滿新鮮甚至還有露水的高麗菜，林國泰常務董事不禁驚呼：「真的好新鮮！煮起來一定非常好吃！」禾羽有機農場所耕種而成的農作物僅供企業契作收購，品質相當良好。

門諾基金會林國泰常務董事代表致贈感謝狀，並表示門諾基金會正在籌措試辦「食物銀行」推動續食計畫，希望未來集合社會大眾的愛心、善加利用食物資源不浪費。聽聞之後，張羽廷更慨允往後可長期合作，願意每一次採收時，定期撥出其中一、兩百斤的蔬食給門諾基金會作使用，更主動表示會號召西寶鄰近周遭的農友一同來加入、提供最實際的支持。未來也歡迎有志民眾如禾羽有機農場一樣，共同來努力與支持門諾基金會的惜食計畫。



禾羽有機農場的張羽廷（右）親自運送高麗菜下山，送來門諾基金會並作拜，並由門諾基金會常務董事林國泰（左）捐贈感謝狀與紀念品。圖／門諾基金會



瑞穗工作站一收到愛心高品質的高麗菜，就跟站上長輩們分享好消息。圖／門諾基金會