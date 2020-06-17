哈佛大學前化學和生物化學系主任利伯（Charles Lieber），涉嫌對聯邦政府隱瞞和支那武漢理工大學的關係，聯邦大陪審團以不實陳述罪名將伊起訴。圖／擷自維基百科，公有領域

用金錢利益污疏（支那話：賄賂）權力者來排除制度上的阻礙，或收買相關者製造有利的操作環境，是存在人類社會運作的一種呣是真光榮的方法。收受方是呣是願意用非法或其他無正當的方式來滿足需求，往往和金錢利益數額有真大的關連性。著是咱俗語講的：有錢駛鬼會挨磨。

頂禮拜才在新聞看著：哈佛大學前化學和生物化學系主任，61歲的利伯（Charles Lieber）今年1月被抓，涉嫌對聯邦政府隱瞞和支那武漢理工大學的關係，聯邦大陪審團聽證後做出結論：以兩項不實陳述罪名將伊起訴。

今仔日6月17閣看著：美國國家衛生研究院（NIH）調查發現，有真濟科學家祙當清楚交代與外國機構的關係，甚至私下接受資金，其中，這寡不明資金超過九成來自支那機構，NIH因此已經開除54個學者。

顯然，支那共產黨綁匪的擴張主義，將支那社會幾千冬的舊文化精髓，用金錢利益污疏、收買，當作對其他國家滲透釘樁的武器。西方人講：逐人攏有價數（Everyone Has A Price），支共綁匪順勢嚴重動搖、汙染西方社會高階知識分子的人格素養。

台灣社會這種風氣的敗壞，在戰後支那人侵入、控制台灣了後，突然變作極端惡化，引起文明的激烈對衝。大部分台灣人原本正直誠實的心靈漸漸受汙染。蔡英文的老爸無困難利用「假支那民國的赤藍官員無人無貪」的常識，予假博士學位「瞞」過政大和教育部的審查程序。

論文悽慘落魄疑點重重

這幾日，有機會和一位在台灣教冊的美國人談「論文門」。伊承認自己無看過蔡英文置在國家圖書館彼本所謂「博士論文」，也強調無意願要去看。伊認為：蔡英文的博士學位一定是真的，因為LSE從來無正式否認蔡英文有學位，尤其，最近英國資訊長辦公室回覆Michael Richardson講，倫敦大學當時有收到蔡英文的論文，只是圖書館在幾擺整修過程中彼本論文拍無去。

「論文門」的質疑方認為倫敦大學自過去呣敢確認蔡英文有學位、有交論文，忽然開始講白賊，這種質疑呣是無道理，因為確實明的有台灣教育部2007年匯將近三千萬台幣予LSE一個個人作免報告的「秘密」用途，暗的著歹講呣知外濟囉。

咱質疑「論文門」的基礎，應該根據蔡英文露出的三張無仝的「博士證書」，伊濫權封鎖個人在政大任職的審查資料，以及最近以「個人隱私」為藉口要求倫敦大學不得透露「博士口試委員名單」的這寡可疑行徑，科學地檢驗伊現在置在國家圖書館彼本自稱的「博士論文」。

我回覆彼位強調無意願要去看彼本所謂「博士論文」的美國人教授講：咁哪看「目錄」，我著可以結論，任何程度閣較魯或無論伊污疏外濟錢的指導教授，著無可能將這本論文送出去予口試委員看；蔡英文若真正有指導教授，彼位指導教授一定真有禮數叫伊將上基本的目錄改予好勢，阿是開錢請人做予好勢；結果，目錄著是現在咱看著耶無認真，所以，這本論文無可能有經過口試委員審查過。我最後閣講：好佳哉你拒絕去看彼本所謂論文，若無，目錄後壁的400幾頁，才是悽慘落魄！