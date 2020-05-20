【國際權威推薦】

人類史上第一張黑洞照片誕生，讓全世界都看見台灣的研究實力。陳明堂重現二十五年來，幕後團隊以小搏大、克服困難，探索宇宙的過程。他們是激勵人心的台灣黑洞捕手，吸引下一代投入基礎科學領域！——廖俊智 中央研究院院長

神秘的黑洞，世人都想一窺究竟。終於在2019年，全球眾多團隊齊心協力，捕捉到第一張黑洞照片！解謎過程中，科技部長期支持的中研院及大學的天文團隊貢獻卓著。本書《黑洞捕手》敘述台灣團隊的奮鬥歷程，傳神刺激，值得一讀！——陳良基 科技部部長

台灣團隊胼手胝足，克服高山與極地的惡劣環境，把一件件台灣設計、製造的精密裝備組合完成，並在太平洋、南美及北極精準運作。感謝每一位參與計畫的中研院專家及中科院同仁，你們一直都是最棒的團隊。——杲中興 中山科學院院長

從風光明媚的夏威夷，到世界盡頭天寒地凍的北極圈，陳博士科學探險之路跌宕起伏，扣人心弦，而今他能在公餘之暇將這些精采過程寫成《黑洞捕手》一書，對喜愛天文醉心宇宙的讀者而言，確是一大福音！——孫維新 國立自然科學博物館館長

第一張黑洞照片是科學的重大突破，而中研院天文所是我們的關鍵夥伴。台灣為了讓陣列看得更遠，展開英勇旅程，把望遠鏡送到格陵蘭。我很高興陳明堂說出台灣的努力，希望這些精采故事能鼓舞新世代起身仿效。——海諾法爾克（Heino Falcke） 事件視界望遠鏡科學理事會主席

陳明堂生動描述這起科學冒險，讓眾人知道台灣團隊在這項計畫中有多麼重要。跟這些優秀夥伴們合作是我的榮幸，我希望他們順利完成格陵蘭望遠鏡，帶人類看得更遠、更清晰。

——謝普多爾曼（Sheperd S. Doeleman） 事件視界望遠鏡創始總監

內文選讀——第11章〈最後衝刺〉

冬天過後，我們再次回到圖勒空軍基地已是2017年4月初，飛越過冰封的港口，抵達白雪覆蓋著的圖勒機場。圖勒是個乾燥的地方，年降雪量其實不多，地上的雪絕大部分是風從冰原上吹過來的。

圖勒的風速世界知名。1972年3月，在基地周邊曾量測到每小時333公里的風速，除了龍捲風之外，這是低海拔地區最高的風速紀錄。這項紀錄是在風速計被吹掉之前，儀器所記錄的最後數字。如果風速計沒有壞的話，紀錄一定會更高。這種格陵蘭特有的現象，叫做「katabatic winds」，也就是「下沉風」。

有次秋天，我就是因為碰到強風，被關在基地宿舍一整天，狀況比台灣的颱風天更為嚴重，吹的不是雨而是大雪，而且氣溫低於零下三十度。

剪不斷、理還亂

冬季的強風並沒有吹垮望遠鏡的主體和我們的貨櫃屋，工地除了披上一層白雪外，一切都跟我們離開的時候一樣。現在雖然每日幾乎都是白天，但我們還沒打算開始戶外的工作，畢竟氣溫還是太冷。廠棚經過一個冬天，溫度維持在攝氏零下二十度左右，剛好適合我們組裝碟面反射板，這也是今年圖勒開工的第一項工作。

這264塊精密加工過的鋁質反射板，是阿爾瑪原型機使用的原始部件，每塊都依照在主碟面上的位置加工，當264塊面板依序組合，會形成直徑12公尺的拋物面鏡。

剛組成的拋物面鏡不會太平順，必須經過特殊的調校後，才會趨近完美。面板跟面板相接的隙縫，對於接受訊號會產生少許的影響。由於電波訊號的波長比可見光長了許多，因此我們可以忽略這些影響。

我們先前已經在每塊反射板的後面加上一片加熱片，現在的工作是將防結冰的反射板裝上主鏡結構體，最瑣碎的是整理那兩百多組連結加熱片的電線。由於這些電線會暴露在環境溫度下，所以必須使用特別耐低溫的材料，不僅比一般的材料昂貴，還特別的硬挺。要將它們彎曲、固定位置，按照預計的路徑，穿過主鏡結構體裡面錯綜複雜的空間，處理起來特別的麻煩。

惡風驚魂

反射板的組裝工作持續了三週，結束後飛利浦帶來一位法國測量師，專門量測與校正反射板的位置。他用一台雷射測距經緯儀量測每一塊反射板，然後非常細膩的調校，足足耗時一個月。

接下來就是今年的重頭戲：結合望遠鏡，我們要把調校好的主碟面安置在望遠鏡主體上面。但放置主碟面之前，必須先安裝兩側的保溫機房和它們的支撐結構，不然偌大的主碟面會阻礙機房的吊掛作業。

2017年7月初，在台灣設計與製造的兩個保溫防寒工作機房，還有一套全新的機房支撐結構，隨圖勒運補船來到基地，將在圖勒和望遠鏡主體整合。我們先安裝支撐結構，有了之前在台中「祕密廠房」的演練，現場作業相當順利。

工作機房有幾十公噸重，在結合時必須使用大型的吊車，不但要有細心的吊車操作人員，現場還需要有經驗的整合工程師。而在召集這些人員之前，必須確保物件之間的鎖定結構吻合一致。雖然我們已經再三驗證工程設計，但本次是這些物件的首次整合，在真正鎖定之前，每個工程師都還是滿緊張的。

圖勒空軍基地裡只有一台吊車，在夏天這個戶外工作的旺季裡，基地中有時會出現幾個工程同時需要吊車支援的情形，那時就需要提姆去跟丹麥人「喬」時段，結果我們被安排在星期四，我們特地查了一下天氣預報，那天的天氣不錯，沒有強風預報。

星期四一大早，天氣還算晴朗，但是看著旗桿上的美國國旗不時隨風飄動，總讓我們幾個人覺得心裡毛毛的。一等到吊車出現，我們立即開始吊掛工作機房，不料組裝作業進行到一半的時候，突然從冰原方向刮來一陣惡風。頓時塵土飛揚，把我們的鐵梯鎖鏈、釘錘棧板吹得東倒西歪。有幾個同仁還得跑去撿回一路往機場跑道滾過去的垃圾雜物，避免飛機起降發生危險。

提姆趕過來通知大家，無線電傳來強風警報，接下來會有更強的風，要我們先行避難，我們的安裝作業因此停頓了幾個小時。幸運的是，這陣惡風並沒有延續太久。等風一停，我們回到現場，有驚無險的完成安裝工作，讓人鬆了一口氣。

望遠鏡組裝完成

7月24號星期一，節氣剛剛進入大暑，是一年中最熱的時刻，圖勒早晨的溫度是攝氏四度。天氣晴朗無風，這是個好預兆。

我們先把主碟面從廠棚拖出，這時一台墨綠色的大吊車已在外頭準備。為了這個場合，喬治和劉慶堂一同設計、製造了一組十字型的黃色大吊具，它不僅能分散主碟面的重量，而且能讓主碟面能夠保持水平。

利用這組吊具，吊車將主碟面移放到一台低平板的紅色卡車，再由卡車以步行的速度，開過圖勒機場跑道，抵達望遠鏡工地現場。

這個時候，墨綠大吊車已經移動到現場待命。等一切準備妥當，喬治站在一台升降機上指揮全局，只見吊車先拉起黃色十字吊具，搭上主碟面，緩緩的將主碟面拉上天際。我們幾個在地面上的工作人員，拉著幾條綁在主碟面上的纜繩，幫忙穩定主碟面在半空中的位置，再配合吊車的動作，緩慢而穩定的將主碟面移到望遠鏡主體的正上方。飛利浦、劉慶堂帶著幾個人，分別在接收機機房的裡面與外側，以目視方式判斷主碟面是否到達安裝位置。

早上剛過十點，空氣穩定，幾乎感覺不到任何氣流；氣氛緊張，大夥兒幾近停止呼吸。當一切細節達到定位，「三、二、一、下！」主碟面穩穩的連接望遠鏡上端的定位鞘，周圍的工作人員馬上鎖定連結碟面的介面，彷彿完成了一場太空梭搭接上太空站的過程。

當晚，我們邀集了所有的工作人員，還有幫忙過我們的丹麥人、基地軍官、德國廠商，一同在宿舍開披薩慶功宴。

這一天確實值得慶祝，因為我們設置了北極圈內的第一座次毫米波望遠鏡。格陵蘭望遠鏡自2012年，從新墨西哥乾燥炎熱的沙漠環境，拆解運送至全世界各地加工、改造、整理，歷時五年，由原本的阿爾瑪望遠鏡原型機，改頭換面成為適應北極氣候的格陵蘭望遠鏡，第一次重新組裝呈現在世人面前。這件原本被認為接近狂妄、做夢式的提案，終於變成一件看得見、摸得到的實物。

作者介紹

陳明堂 中央研究院天文及天文物理研究所研究員，兼天文所夏威夷運轉副所長。

中研院黑洞團隊發起人之一。2010年，中研院黑洞團隊開啟格陵蘭望遠鏡計畫，正式加入以拍攝黑洞為目標的事件視界望遠鏡（EHT）國際團隊。2019年，因事件視界望遠鏡成功獲取史上首張黑洞影像，榮獲有「科學界奧斯卡獎」之稱的「基礎物理突破獎」，與其他成員共享300萬美元獎金。

成功大學物理系畢業，伊利諾大學香檳校區物理博士，從1995年在中研院天文所任職至今。在中研院期間，建立史密松－中研院次毫米波陣列；設計並建造亞洲第一座宇宙背景輻射陣列（李遠哲陣列）；擔任智利阿爾瑪陣列台灣部分的總工程師；負責格陵蘭望遠鏡計畫，建造出北極唯一的天文觀測站，讓全球連線的黑洞影像觀測看得更遠、更清晰。歷經台灣主要天文望遠鏡的建造計劃，是開創台灣天文科學參與國際前沿望遠鏡的研究發展、設計與建造的先驅。