荒謬的憲政體制，國家掌控龐大的企業，以政治的紅蘿蔔6000 多個肥缺豢養政客；美國建國先賢曾言，如果把司法審判權交給政府，政府可能成為土匪，所以要把審判權交給人民，這就是「陪審制度」最直白的根源，蔡英文勝選之夜承諾要履行人民最迫切的司改，結果她來了一個唬弄人民的「參審制」，一個沒有判決權的花瓶，如同兩蔣時代開放百分之十的立委選舉同，形塑民主的假像，是中國式的造假文化。司法可以是棒棍也何以是紅蘿蔔。匪夷所思，對於縣市長或立委的選舉提名，蔡竟然有最後的決定權！在美國各州初選，不管是「叢林式，如同大選，每一個選民可以選所有登記的侯選人，如果有人得百分之五十以上的選票，自動當選；如果沒有，前 2 各在大選再分勝負」或 「登記何黨的選民才能投那個黨的初選」；最重要的是公辦初選，在同一個法律同一天舉行的! 台灣的政黨初選，以民調為主，黨內部黑箱作業，誰掌控了黨機器誰就是嬴家! 這是不存在所以先進民主國家的!

直接選舉是民主社會最最重要「主權在民」實現的手段；但是體制上的資源懸殊造成了實質的「獨裁」—總統兼黨主席蔡英文；

🔴她敢以打電話駡黨鞭，（年金改要採用她的版本）（川普敢駡同黨多數或少數的國會議員嗎？）

🔴她敢以黨祭約束黨公職不可連署「東奧正名」，正名乃是自黨外以來民進黨追求的目標，那是可以以行政命令行之，扁時期改「自由廣場」「凱道」和台南去蔣銅像，皆以行政命令行之；她沒做一樣！

🔴她敢以黨紀約束黨公職不可參與喜樂島遊行，「公投」乃天賦人權，「正名制憲」乃民進黨的價值與追求的目標！

2018年9月川普顧問Christian Wilton來台受訪說「美國國會是很有力量的，國會尊重和支持台灣人民的決定」葉望輝等友台學者和非國務院官僚出身的夏馨也跟我們強調過「國務院的官僚又紅又藍，前者是給他們行事的方便，後者是共事很久，國會是台灣人努力的重點，他們出身國務院（行政權）不敢不從」，像李前總統曾以睡衣見 AIT 主席，抗議不能下機，是國會無法接受，施壓改變的，李到美演講也是國會促成的！一個正常的民主國家，國會是獨立於行政權的！我們無法期待最高的行政領袖有高超的政治智慧！何況蔡的政治智慧是很差的！

蔡是官僚學者出身，行事像公務員，沒有領導國家的宏觀視野和縂目標，照理說，黨的黨綱是其中應遵從的目標！她因為沒有中心思想和理想，所以

以荒謬的理由，2018 選舉一路明的暗的支持背逆台灣和民主自由的核心價值的柯文哲：

🔴先消滅主要敵人國民黨，（以迎「赤藍」柯？（柯的親中已是赤裸裸的））

🔴牽制柯在台北市以防他選總統（毫無政黨政治常識，很像許信良自許的戰略口氣）

🔴在 422 基層大遊行劍指中央後，還不放棄挺柯，四人晚間秘會柯，又準備套招騙票！放出煙幕彈，徵詢陳菊，頼清德，唐鳯（為什麼是她，What is she?), 一切都是在影射姚文智能力太差。

🔴基層壓力太大不得不提名，然後到處放話，姚沒做個過甚麼大事（完全不懂行政立法職權不同）；柯是做事的人，「兩岸一家親」有甚麼不對？「難道兩岸一家仇？」的黑龍踅桌的歪理！

🔴鮮少見到黨公職出來挺姚，怎麼姚人多，吳思瑤不見了？

🔴一路被柯羞辱卻「唾面自乾」活像柯的奴才！

🔴切割違自由人權價值的葛特曼指控，選擇相信柯！

🔴更甚者，對於柯的赤藍表現公然合理化「掠奪台灣人資產的婦聯會和救國團」時，公然挑戰「轉型正義」的正當性，在姚文智呼籲黨的批判竟然只有「已讀不回」！所以才有國防部長嚴德發公然支持蔣介石銅像！蔑視「轉型正義」蔡英文！不要忘了，這是人民投妳一票時的期待之一，也是妳勝選的承諾！

各位緑營長期支持者看過台北市長選舉，民進黨如此不用心嗎？

有人說是她被某些人所包圍而偏聽，我們不是圈內人也無需知道這些政治羅生門，但是「先有昏奸之君後才有奸佞之臣」！蔡英文！我沒有看到妳的謙卑與傾聽，只看到妳的傲慢與卑視基層！「日久見人心，路遙和馬力」別逃！這個黨已「幫派化」！只有老大和隨身跟班的説了算！該是檢視黨，重新整頓「固守台灣」的民進黨或重新再出發的時候！

民主從來不是台灣人發明的，而是在世界行之三百多年，台灣要更加落實民主只是「為或不為」而非「知或不知」的問題!

蔡英文總日前出席經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕儀式時致詞稱「蔣經國堅定保台立場，毫無疑問也是當前人民最大共識」之嚴重脫序行為，對之重批的；概括之，當以下兩人所言最中肯：姚人多所言「價值真空的人，總有一天會做出價值錯亂的人」「政治上總是有一些東西不應該被拿出來交換，而這些不能交換的東西便構成了價值。蔡英文去紀念蔣經國把轉型正義拿來做為政黨角力與政治攻防的工具。這是錯的，甚至是不道德的。」和金恆煒所言「當蔡英文高舉蔣經國『神主牌』那一刻，圖窮匕見，民進黨的黨魂被掏空，民進黨被蔡英文偷走了！」