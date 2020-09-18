外交部政務次長曾厚仁（左2）及北美司司長徐佑典（左1）代表我政府前往機場歡迎柯拉克次卿（前右1）。圖／擷自外交部

美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克（Keith Krach）率領的訪問團，於週四（9月17日）傍晚抵達台北，展開三日的訪問行程，這是美國國務院自1979年以來，訪台的最高層級官員。

外交部指出，訪團成員包括國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）等資深官員，以及美國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）等美方政要。

總統蔡英文今晚（9月18日）設宴款待訪問團成員，而柯拉克一行人周六（9月19日）也會出席前總統李登輝的告別追思禮拜，向李前總統為台灣民主所曾作出的貢獻致敬。除了美方代表團，日本前首相森喜朗也同樣會率團出席週六的告別追思禮拜，表達哀悼之意。

各界原先預期柯拉克週五會主持「美台經濟與商業對話」並與各企業人士交流，但此一行程最終似乎並未成行，引發台灣部分媒體揣測是因為「台灣高調宣傳惹怒美國」而遭取消。

對此，總統府發言人張惇涵發布新聞稿反駁，他表示，自美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）於8月底宣布成立台美經濟對話後，雙方即積極規劃相關工作中。

張惇涵表示：「台美經濟對話的實質進行，由於涉及層面廣泛，我們期盼在此次與美方代表團訪台期間，透過面對面的交換意見後，能夠助益後續高階對話的順利展開…我們也期許，台美之間未來能持續深化全面合作，創造互惠雙贏的伙伴關係。」

柯拉克率團訪台已引發中國不滿，中國外交部發言人汪文斌週四宣稱，美國破壞台海和平穩定，「中方將根據形勢發展作出必要反應。」

汪文斌在例行記者會上表示：「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫明確的。美方執意安排柯拉克訪台，嚴重違反『一個中國原則』和『中美三個聯合公報』的規定，『助長台獨分裂勢力的囂張氣焰』，破壞中美關係和台海和平穩定。」

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生表示，國貿局稱因為美國總統川普傾向於與各國一一洽簽BTA，而非自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA），兩者雖然名稱有異，但其實內容很可能是一樣的，因此，台美未來所洽籤的BTA，效果若等同於俱全面意義的FTA，代表雙方產品將可以互相零關稅交易，而雙邊整體經濟福利效果也將極大化、更有助於資源的配置，這對沒有正式邦交關係的美台來說，如同經貿建交。

邱達生表示：「如果是自由貿易協定的話，等於說，是一種主權的放棄，因為關稅跟法規是每一個國家要來保護它國內產業的主權，所以，當兩個國家洽簽這種自由貿易協定的時候，算是一種一定程度的主權放棄，所以，我把它看成是經貿的建交。」

他指出，美國市場大，但也相對自由，對進口品課徵的關稅本來都不高，因此，洽簽BTA對台灣出口競爭力的短期效益有限，但長期而言，對台灣整體經濟的拉抬影響很大。

就短期效益而言，台灣對美出口的高科技、資訊與通訊（Information and communication technology）產品本來就依循世界貿易組織（WTO）的協議而享有免稅的優惠，因此，台美簽不簽BTA，都沒影響。

邱達生說，台灣對美出口的傳統產業產品，包括機械、汽車零組件和電機產品等，在美台簽訂BTA後，即可以立即免除平均3.1%的關稅，台製品就會和日本、韓國的產品站在公平的兢爭起點，而這部分的出口約佔台灣對美出口的10%，以2019年的462億美元的出口額計，約值46億美元，佔台灣GDP的0.8%。

不過，相對的，台灣也要對美國開放市場，因此，邱達生說，台灣原本對美國農產品所課徵的15.9%關稅，也要取消，代表美國規模經濟所生產的、價格低廉的稻米或肉品，包括美豬美牛，將與國內的小農全面競爭，這就會負面衝擊到佔台灣GDP約1.7%的本國農業市場。

雖然短期的利弊衝擊都有限，但長期而言，邱達生說，美台BTA將會是台灣與各國簽訂多邊貿易協定的敲門磚，這是最大的利多。

尤其，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）正在籌組去中國化的供應鏈，如果台灣能進一步被納入美國的可信賴夥伴聯盟或經濟繁榮網絡（economic prosperity network），就如同加入經貿版的印太戰略聯盟，與日、韓、紐西蘭、澳洲、印度、越南等國都有機會簽訂經貿協議，將帶動台灣經濟進一步的全球化發展。

台北大學經濟學系兼任教授王塗發表示，台灣前總統馬英九時代所簽訂的兩岸經濟合作架構協議（economic cooperation framework agreement, ECFA）若是本月屆滿10年，應該可以考慮讓其自然屆滿、不再延續。

王塗發說，ECFA是把台灣經濟依附在中國經濟之下，作為一中市場的附庸，未來若隨著中美經濟脫鉤，將是台灣降低對中國經濟依賴的最佳時機。

他說：「你要看全球的市場，就是應該跟比較先進的國家去簽雙邊貿易的協定，不是向中國。向中國，是把台灣的經濟往下拉，你要跟歐美國家、日本去簽自由貿易協定，那樣台灣的經濟才會往上提升，所以，ECFA到期，應該把它關掉。」

王教授說，雖然ECFA的早收清單讓台灣對中國出口的產品每年享有約8億美元的關稅優惠，但因為ECFA簽訂10年以來，台商擴大對中國投資，每年達100億美元，等於淘空台灣的經濟和就業機會，其實，整體是弊大於利。