世界上最貴的屏幕廣告無疑是美國紐約的「時代廣場」，其中納斯達克大屏幕被稱為世界第一屏幕。它以秒計算20萬起價。自2011起中國新華社就砸重金租下了這塊屏幕。每天24小時為美國人洗腦講好中國的故事。

最近，這塊屏幕講述的是：中國的「抗疫成果」，諸如「48.52%康復率」，宣揚北京已援助世界80多個國家和地區抗擊新冠病毒，將繼續帶領國際社會攜手抗疫，宣傳畫面包括幫助意大利、韓國和日本等國家抗擊新冠病毒的照片。也許這些宣傳廣告美國人並不在意，但當美國因中共隱瞞疫情與輸入導致50萬美國人感染新冠死亡，這樣的廣告宣傳是對美國人的公然侮辱。

中國孫子兵法有「攻城為下，攻心為上」，中共要打下美國，占據美國，首先不是攻城，而是攻心。時代廣場的屏幕就是中共的攻心之戰。在美國媒體把自己國家說得災難深重，一片漆黑的同時。中共的廣告卻是一片光明。雖然中共在屏幕上展現的全是謊言，但謊言久而久之，美國人就會將它當成事實。攻城除出攻心以外還有伏兵，伏兵數起來有中國留學生的小粉紅，有移民中的老粉紅，有接受中共指導的各類華社，有被中共資助的各領域的學者，有在中國大生意的商人，有混入黨政機關的政治客，當然更多的是在臉書，推特上造謠生事，唱衰美國多如牛毛的水軍。這些都是攻城伏兵。中共在美國布局多年紐約是中心，時代廣場屏幕是旗幟，可以說紐約是一個不設防的城市。

美國也不是沒有有識之士，也不是沒有看到此種危局的人物。美國國會參議員斯科特（Rick Scott）發推文指出：允許中共發布謊言並宣傳，「誰認為這是一個好主意？」斯科特直言該讓時代廣場上的「中國螢幕」下架了。但是這樣的聲音在主流媒體是發不出來的。也少有得到回音。喊狼來了！沒有人聽。拜登說中美之間是「合作競爭」關系，中國在美國講故事也許算是合作吧，但是單方面的，說好的「競爭」呢？更無從說起。



美國國會參議員斯科特（Rick Scott）。圖／擷自斯科特臉書影片

合作應該是美國允許中共在「時代廣場」刷屏，中國也允許美國在「天安門廣場」刷屏。競爭是你來美國講好中國的故事，我來中國講好美國的故事。你講專制，我講民主，你講集中力量辦大事，我講發展個人自由增加創造力，你講國家至上，我講人權至上。但中共允許美國到中國去講美國的故事嗎？當然不可能。在天安門廣場不要說占有屏幕，就是連喊一聲都有人擁上來掐著你的喉嚨。

新任美國總統拜登說；當今的世界是民主與專制交鋒的時代。但專制可以大模大樣地到民主國家說專制。而民主國家到專制國家說民主卻象做賊一樣。這樣的交鋒能夠期盼民主勝利嗎？假以時日，時代廣場將成為天安門場。



自2011起中國新華社就砸重金租下了這塊屏幕。每天24小時為美國人洗腦講好中國的故事，時代廣場的屏幕就是中共的攻心之戰。示意圖／擷自GOOGLE MAP

※本文轉載自 《歐洲之聲》