依報導,美國對台政策重要依據《台灣關係法》主要起草人之一的前眾議員伍爾夫(Lester L. Wolff),於美東時間5月11日辭世,享嵩壽102歲。外交部昨對此深表哀悼,指示駐美國代表處向伍爾夫家屬轉達誠摯慰問。民主黨籍的伍爾夫曾任八屆眾議員。伍爾夫過去經常就《台灣關係法》相關問題提供諮詢意見,去年也出版《台灣關係法立法意旨》一書,對外宣介《台灣關係法》是美國對台政策的重要基石。

依Robert L. Downen 1979年12月出版《The Taiwan Pawn in the China Game:Congress to the Rescue》,其中譯本《台灣關係法析論》(1985年04月出版),該書第78〜79頁記載,在其後數月中(按即1979年1月起),在參議院與眾議院中,還曾有些議員,提出了一些其他的議案。……。此一問題由於更多的議員予以支持,而獲得了更大的動力。支持此案的議員有國會眾議員伍爾夫(Congressman Lester Wolff、眾議院遠東事務小組委員會主席)等。

又指出,「甚至在卡特自己的民主黨中,也逐漸發現更多的議員,參加了對卡特政府的劇烈指責,要求採取法律上的預防措施。」

當時華盛頓郵報曾有報導伍爾夫眾議員的主張,Congressman Wolff called the administration proposal for a private institude in Taiwan ”a charade…double talk in diplomacy.” (The Washington Post. January 17,1979)。這在當時對於台灣關係法之制定,美國國會採取主動方式,來參與卡特提出法案的修正,以增進對台海安全的保障,以及對台灣人民的社會及經濟制度的維持,產生了重大的影響。

在42年後的今天,台灣關係法對於維持西太平洋地區,甚至印太地區的和平、安全與穩定,發揮重要功能之際,我們思及1979年1月間台灣關係法制定過程,伍爾夫眾議員的仗義執言,遠見及貢獻,台灣人民要感念與感恩。