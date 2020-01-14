于美人今（14）日邀集各陣營發言人一起喝下午茶，呼籲選民在大選過後要回歸理性，台灣社會應停止分裂。圖／王韋婷攝

2020總統與立委大選落幕，但不少民眾還無法抽離，甚至出現小孩與父母因為理念不同，選後決裂的情況。在大選時擔任親民黨總統候選人宋楚瑜發言人的于美人今天(14日)邀集民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等發言人一起喝下午茶，呼籲選舉已經落幕，台灣社會應回歸理性、好好療傷，修補周遭的人際關係。

2020總統與立委大選已經結束，但社會之間的分歧與對立尚未撫平，有人和身邊的朋友鬧翻，也有年輕人因為政治理念不同，選後和父母冷戰。小燈泡媽媽王婉諭也因為當選時代力量立委，而被網友不理性發言攻擊，引發各界撻伐。

大選時擔任親民黨總統候選人宋楚瑜發言人的于美人14日邀集各陣營發言人茶敘，大家手牽手高喊「台灣加油」，希望各陣營的支持者回歸理性、弭平傷痕。于美人說：我是想說這個64歲的婦人，昨天已經道歉了。我在想當初這個孩子遇害的時候，她一定跟我們一樣都很痛心，為什麼選完之後，她的失落感會大到讓理智線斷掉，我覺得應該要理解她的失落感，不要讓這麼極端的語言在網路氾濫。是不是我們光是喝個茶，就可以讓整個社會帶來一種氛圍，也就是選舉完了，我們應該要回歸理性。

包括民進黨、國民黨、親民黨、民眾黨、時代力量的發言人、親民黨不分區立委候選人劉宥彤和蔡沁瑜等都出席茶敘。

國民黨總統候選人韓國瑜總發言人王淺秋表示，選舉過後台灣人應該回到最可愛的樣子，彼此互相尊重，「不要再因為借廁所就被罵」。蔡英文總統競選時的發言人廖泰祥也呼籲年輕人要理解長輩，家人之間還是有許多共同守護的價值。時代力量發言人吳佩芸表示，希望選後台灣社會可以和平相處，所有的對立、仇恨都過去。

綠黨不分區立委候選人、精神科醫師鄧惠文也參加茶敘。她說，這次大選在很多方面都盡量往理性、成熟的方向走；但是也有各種比較、排他性在大選期間被擾動，選後應該停止分裂。鄧惠文表示，各陣營發言人雖然一起坐下來喝茶，但是絕對不會忘記對選民的承諾，更重要的是台灣是多元社會，大家都不願意看到不一樣的聲音消失。

本文轉載自中央廣播電台