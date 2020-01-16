日前甫以817萬高票連任的蔡英文總統接受英國廣播公司BBC專訪，針對訪談內容，以下幾點向大家報告：

第一：蔡總統強調：「中國侵略台灣將付出很大代價。」

小英總統說得非常好，這真的是說出國王新衣，其實這也是從1949到2019年，70年來兩岸沒有發生大規模軍事衝突的最主要原因；當年毛澤東要是有能力拿下台灣，哪裡需要找什麼理由，沒有理由就隨便掰個理由，「完成祖國統一大業」就是絕大多數被洗腦的中國民眾腦袋瓜子裏最好的理由，中共隨時隨地想打台灣都可以拿來當作藉口使用。

我想再幫蔡總統加一句話：「中國侵略台灣將付出很大代價，並且無法成功！」

第二：BBC問：「原則上你支持台灣正式獨立嗎？」蔡英文回答：「我們不需要宣布自己是一個獨立的國家，因為我們已經是一個獨立的國家，我們稱自己是中華民國台灣」。

小英總統您前面說：「我們不需要宣布自己是一個獨立的國家，因為我們已經是一個獨立的國家」是百分之百正確的；但是後半段「我們稱自己是中華民國台灣」，其實只對了一半。

為國家正名 丟掉中華民國外衣

因為中華民國在國際上已經幾乎不被承認了，但是您甫當選的總統，正式名稱為中華民國第十五任總統，稱自己是中華民國台灣，是您自己說的；中華民國從來沒有正式改名為「中華民國台灣」、「台灣共和國」或「中華人民共和國台灣特別行政區」等等其他名稱；所以未來我們國家需要的是改名，而不是獨立。

我們不需要獨立，因為一直都是獨立的，只是應該尋求一個名符其實且被國際社會普遍認同的名字。丟掉中華民國外衣，不要再和1949年之前的那個中華民國混淆，在國際社會才能名正言順，開大門走大路，德不孤必有鄰，我們應該改名為「台灣共和國」。

第三：蔡英文總統又回答：「任何時候都無法排除戰爭的可能性，但你必須做好準備，發展自我防衛的能力，但除了軍事準備外，更重要的是，你必須得到國際的支持，所以我們採取了不挑釁的態度，因為我們不想挑釁對岸，讓情勢更糟，或給對岸藉口為所欲為。所以，我們不挑釁，就某種程度而言，我們認為我們在回應對方挑釁行為時，還蠻溫和的」。

蔡英文總統在回應中共挑釁行為時，就是太溫和了，真的不夠辣！這可以總結小英總統的兩岸政策，您這樣小心翼翼，謹小慎微，雖然也值得肯定，但是70年來中共沒有大規模侵略台灣，並不是因為從蔣介石、蔣經國、李登輝、陳水扁到馬英九歴任領導人不敢挑釁中共，我們才能苟延殘喘到今天，在蔣總統的年代我們政府的口號是反共抗俄，殺朱拔毛呢！冷戰時期台海的和平與穩定是全球民主陣營和共産陣營對峙下的東亞區域安全問題。

小英總統您如果過度自我設限自我限縮，寄希望於中共的善意，無異於小紅帽寄希望於大野狼；說穿了，不是只有我們改名叫「台灣共和國」，中共才會打我們，我們就是沿用不切實際的「中華民國」，中共也會打我們；只有下跪投降，改成「中華人民共和國台灣特別行政區」，中共才不打！中共沒打蔣介石、蔣經國、李登輝、陳水扁和馬英九，是因為在國際大局和中國內部情勢綜合考量之下，實力不夠，不敢打，不想打，也不能打！

另一方面，也要誠懇的告訴台灣民眾，如果我們一聽到可能會打戰，自己就先嚇破膽，那我們永遠不要奢望和其他國家平起平坐，台灣人將只配當奴才；要勇敢拿起矛和盾，挺起腰桿悍衛自己的國家，願意犧牲願意流血，才有機會不用流血也不用跪！歴史上美國獨立戰爭是如此、俄羅斯人抵抗納粹侵略是如此，即便中國在二次世界大戰也是如此。

期待小英總統對外展現台灣人堅強的意志。