前公平會主委、高雄市第三選區(左楠)無黨籍立委候選人⑵湯金全律師「老驥伏櫪」站在肥皂箱、進入廟口開講的向選民爭取支持的畫面日前PO在群組，很多支持者與團體看到後，今主動邀約前往聲援，陪其掃街深入傳統市場。

重拾黨外精神！前公平會主委、高雄市第三選區(左楠)無黨籍立委候選人⑵湯金全律師「老驥伏櫪」一個人站在肥皂箱、進入廟口開講的向選民爭取支持的畫面日前PO在群組，很多支持者與團體看到後，今主動邀約前往聲援，陪其掃街深入傳統市場。

很多支持者肯定湯金全是在混濁當前政治的清流競選典範人物，也盼網路世代主動廣傳，讓台灣還有清流進入國會。

黨外街頭律師湯金全從事反對運動，當時被稱為勞工人權律師，1988年底，擔任全國第一個勞工罷工運動（抗議美商高雄海陸貨櫃公司（APL）薪資過低案，兩百多名勞工集體罷工三天（1988.11.18～20））法律顧問，並且代表勞工與資方協商，讓資方低頭讓步，成功爭取勞動權益。

湯金全歷任法官、檢察官、律師、大學講師、高雄市議員、立法委員、法部部政務次長、高雄市副市長、行政院公平交易委員主委，從黨外參與民主運動到籌組創建民進黨，被視為本土清流，清廉低調的性格，政壇少見，且從無負評。

湯金全人脈充沛，清廉備受各界推崇。尤值一提的是，日前其受邀出席某團體活赫見該選區對手隨文宣發送紀念品，讓其有感而發的喟嘆黨外至今民主的變調。湯金全在廟口開講台灣前途令其憂心，為此，決定參選盼重返國會。