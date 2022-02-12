發生於1947年的二二八事件，在時間上已經歷超過70載，但這一事件的歷史反思，事實上在台灣島內，因國民黨政府的戒嚴統治，遲至1987年的「二二八公義和平運動」之後，才開始進行。

二二八國家紀念館於今日起展出「死滅與再生：李敏勇二二八詩帖」，展出詩人李敏勇所書寫的二二八事件。出生於1947年二二八事件發生當年的詩人李敏勇，1960年代高中時期從高雄中學舊磚造教室牆面所遺留的彈孔，初識二二八事件的歴史，而後來走上詩人之途時，於1975年寫下〈不死之鳥〉這首詩之後，開始藉由詩詞創作來書寫二二八事件及白色恐怖等等台灣在戒嚴體制之下的壓抑與反思，並闡述台灣人民在爭取民主自由的抗進與勇氣，透過文字的力量，建構文學的現實與社會的意義，透過詩來記憶二二八事件，發現二二八事件。李敏勇不僅透過詩的創作來記憶二二八事件，也透過筆墨書寫為詩帖，以不同形式傳達歷史的精神意念，從自由的死滅而後民主的再生，筆墨的薄厚與筆觸的輕重，更強調字語間的精神之永恆不滅。

【李敏勇簡介】

台灣屏東人，1947年在高雄縣出生，成長於高屏，大學時代修習歷史，短期居住台中，現為台北市民。

以文學為志業的人生歷程，反應在主編《笠》詩刊、擔任「台灣文藝」社長及投身社會運動與公共事務，曾為「鄭南榕基金會」、「台灣和平基金會」、「現代學術研究基金會」董事長，並在許多報紙、雜誌專欄從事文化與社會評論。

出版過《雲的語言》、《暗房》、《鎮魂歌》、《野生思考》、《戒嚴風景》、《傾斜的島》、《心的奏鳴曲》、《青春的腐蝕畫》、《自白書》、《一個人孤獨行走》、《美麗島詩歌》等。

除了詩創作外，也出版詩解說、研究，譯讀當代世界詩，並著有散文、小說、文學評論和社會評論集等九十餘冊。

曾獲得巫永福評論獎、吳濁流新詩獎、賴和文學獎。2007年第十一屆國家文藝獎得主，2022年第四十一屆行政院文化獎得主。

「死滅與再生：李敏勇二二八詩帖」特展

展覽期間：2022年2月12日〜2022年7月17日

週二〜週日 10:00〜17:00（週一休館，恰逢國定假日開館，次日休館）

展覽地點：二二八國家紀念館 三樓藝文空間／台北市南海路54號

主辦單位：二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館