印太—7月21日

印度

美國與盟邦針對中國進行兩場大規模聯合海軍演習，航空母艦尼米茲號戰鬥群將於印度洋與印度海軍聯合演習，另一方面，航空母艦雷根號戰鬥群將前往菲律賓海與日本與澳洲海軍進行聯合演習。演習將至進行至23日。

柬埔寨

柬埔寨最大湖泊洞里湖，每年在雨季時會從湄公河注水，使湖面積增加六倍，但受到湄公河上游遭中國、寮國築水壩攔截水資源的影響，已經連續第二年延遲注水，造成嚴重的農漁業打擊。



印太。圖／福和會

歐俄—7月21日

蓬佩奧訪英

美國國務卿蓬佩奧21日，於倫敦訪問的行程中，表示美國希望建立全球聯盟來反制中國。蓬佩奧讚揚英國宣示5G電信禁用華為設備。蓬佩奧訪英與強森會談，希望與英國盡快建立自由貿易協定(FTA)，討論香港問題，並強調美國領導的五眼聯盟的重要性。

歐盟

歐盟在5日峰會後，決議推出史無前例的疫情後大舉刺激經濟復甦計畫，期望7,500億歐元復甦基金，以及相關的2021~2027年共1.074兆歐元預算，能夠恢復歐洲備受疫情打擊的經濟。濟。該計畫最後並沒有對「違反歐盟價值」的匈牙利與波蘭採取抵制措施，並且也對「綠色復甦」的計劃做出妥協刪減。

過程中也凸顯南北歐對立，荷蘭為首，奧地利、瑞典、丹麥、芬蘭，五國堅持金援義大利、西班牙等地中海國家，必須是貸款，而非不用償還的援助款。匈牙利首相稱是「奮戰勝利」，波蘭首相也在華沙慶祝勝利，稱「一統的歐洲中不可缺少波蘭」。西歐國家強力抨擊波蘭執政黨妨礙司法獨立，控制媒體，反多元性別價值，但是波蘭最終仍在復甦計畫中得到最多資金的國家之一。反移民的匈牙利也大有斬獲。波蘭與匈牙利可望受復甦計畫強化經濟，使得2022年匈牙利國會選舉與2023年波蘭國會選舉對執政黨有利。經濟復甦計畫的30%需用來作為對抗氣候變遷，幫助歐洲減少碳排放之用，總計將有5,500億歐元之譜，是相當龐大的金額，不過遠低於歐盟要達到其氣候目標所需的2.4兆歐元。用來降低化石燃料使用的基今將得到175億歐元款項，但不到先前提案的一半，使用條件也遭放寬。大筆資金需求將由歐盟發行公債，歐盟債信將高於單獨成員國如義大利、法國，可提供大量AAA級債券投資標的，且由於30%將用於減碳，綠色資金可投資，將使金融市場多出大量投資標的。

法國

法國外交部長21日譴責中國虐待維吾爾穆斯林，要求中國允許獨立觀察員能獲准進入該區域。15世紀建成、歷史悠久的法國南特大教堂18日發生火災損毀，目前調查結果顯示應為意外而非人為7/21 義大利參議員吉安路易吉·帕拉貢，20日在倫敦會見英國脫歐總指揮奈傑法拉吉之後，宣布將成立義大利脫歐黨。義大利最反歐的政黨五星運動加入執政聯盟後，反歐力道減弱，讓許多選民失望。義大利在2002年時，原本是第二支持歐盟的國家，僅次於盧森堡，有79%義大利人挺歐，但如今僅有39%義大利人信任歐盟。

希臘

希臘外長稱土耳其在東地中海域鑽探天然資源的行為威脅北約的團結，也危害土國與歐盟的關係。德國外交部長於訪問雅典時，警告土耳其必須停止在東地中海域鑽探天然資源。土耳其外長於前周表示土國與所支持的利比亞內戰方民族團結政府已經簽訂協議，將開始於東地中海進行地質研究與鑽探。

保加利亞

保加利亞中間偏右執政黨政府，在不信任投票中過關。



歐俄。圖／福和會

美洲—7月21日

美國民主黨主導的眾議院通過《國防授權法案》，7,400億美元軍事預算有附帶條款，要求軍事基地必須移除邦聯將領名稱，川普怒斥為毀壞歷史的「左翼文革」。美國國土安全局肯定有派遣執法人員到俄勒岡州波特蘭市協助平定暴動。



美洲。圖／福和會

土耳其—7月21日

土耳其總統艾爾段表示土國將持續介入敘利亞，直到敘利亞人民「自由、和平、安全」為止。土國自2016年出兵介入敘利亞內戰。 84歲的沙烏地阿拉伯國王20日因膽囊發炎住院，目前狀況穩定。黎巴嫩動盪不安造成醫師、學者、企業家、設計師等專業人士大量流失。

塔利班自殺炸彈汽車攻擊阿富汗部隊，造成8死9傷。美國與塔利班2月於多哈簽訂協定後自阿富汗撤軍，之後塔利班的攻擊頻率就大幅上升。



亞非。圖／福和會